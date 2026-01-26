快訊

NBA／冬季風暴侵襲美國 金塊灰熊、獨行俠公鹿之戰延期

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曼菲斯灰熊主場館外積雪。 法新社
曼菲斯灰熊主場館外積雪。 法新社

美國正遭強烈冬季風暴侵襲，NBA兩場比賽因此延期，原本今天要舉行的金塊隊和灰熊隊之戰，以及獨行俠隊和公鹿隊的交手都將延後，確切時間聯盟尚未公告。

聯盟在金塊和灰熊開打前不到3小時宣布賽事延期，原因是考量曼非斯區域的天候狀況。兩支球隊和裁判團隊都已抵達曼非斯，不過當地前一天就開始雨、雪不斷，持續到今天清晨仍不間斷，讓聯盟做出延賽決定。

另場狀況不同，公鹿雖已準備好主場迎敵，但獨行俠團隊沒辦法飛到密爾瓦基，讓比賽被迫延期。

聯盟也同意明天兩場比賽的開賽時間更動，溜馬隊和老鷹隊原本晚上7點半的比賽提前到下午1點半進行，76人隊和黃蜂隊的交手從原本晚上7點提前到下午3點。

曼非斯地區受冬季風暴影響，電線、樹木都被冰雪覆蓋，導致大範圍停電和塞車，且因天候造成路面結冰，相關當局建議民眾別外出。

金塊球團表示，預計今天某個時間點搭機離開，實際時間將取決於曼非斯機場狀況。

