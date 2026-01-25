TPVL／天鷹補強新洋將 賞連莊本季首度連敗

補進新洋將的台鋼天鷹隊，今天於鳳山主場迎戰聯盟龍頭台中連莊隊，憑藉穩定的攻防節奏與多點開花的進攻火力，以26：24、25：20、25：16捍衛主場，展現球隊強勁的整體戰力。

本周台鋼天鷹迎來新戰力加入，菲律賓籍主攻手馬可今天首次以先發身分出賽，與隊長陳建禎、思丹組成進攻三箭頭，在先發舉球盧清銓的靈活調度下，讓天鷹進攻端全面開火。

馬可憑藉出色的彈跳能力與多變的攻擊手段，在四號位多次強勢突破對手防線，為球隊注入關鍵火力。首局雙方激戰至24平手，天鷹關鍵時刻穩住陣腳，靠著思丹長線進攻以26：24先馳得點；第二、三局天鷹持續掌握比賽節奏，攻防表現全面上線，最終天鷹靠著雙人攔網帶走賽末點，直落三收下勝利。

舉球員「Nono」盧清銓表示，球隊能夠順利告捷，關鍵在於開局便確實執行戰術並拉高防守強度；他也點名陳建禎與林聖恩本場在接發球環節表現穩定，為進攻端提供良好支援。

談到馬可加入後的影響，盧清銓認為球隊在戰術運用上有了更多選擇，「整體攻防更加穩定，是我們能拿下這場勝利的主要原因。」

連莊本季首度吞下連敗，本場比賽全隊唯一得分突破雙位數的「黃金左手」吳宗軒坦言，隨著賽季進行，對手對連莊的攻勢掌握度明顯提高，「打久了之後，對方比較熟悉我們的進攻模式，尾盤容易被對手一波拉開，細節沒有注意好、後面沒有撐住。」吳宗軒指出，連莊原本具備多個攻擊點，只要能順利打開，對方其實不容易掌握節奏，「但今天路線、出手方式都被看透，加上對方攔網高度偏高，對我們來說確實比較辛苦。」