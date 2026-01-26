NBA／國際球員最大「黑粉」？ 狼王砲轟：他們把假摔帶進比賽

近幾年，聯盟國際球員的地位和實力逐步攀升，其中代表球星像是唐西奇（Luka Doncic）、約柯奇（Nikola Jokic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等人，甚至到了足以撼動美國本土球星的地步。然而，退役球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）卻抱持不同觀點，他指出國際球員的兩大缺點在於「不防守」和「假摔」。

在最新一期的《Ticket&The Truth》節目中，適逢NBA近期公布今年明星賽先發名單，賈奈特和另一位傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）針對國際球員的議題展開辯論。皮爾斯先是舉近年來聯盟中的MVP人選為例，他指出，自2018年由哈登（James Harden）拿下該獎項後，此後再無美國出身的球員獲獎。因此，他認為從這方面來看，國際球員實力目前遠勝美國球員。

賈奈特隨後反駁，他表示美國球員無論在哪個陣容，無論在攻防兩端，都會把他們打得落花流水，他還堅稱，國際球員不僅不會防守，還助長了聯盟中的假摔風氣。賈奈特在節目中稱：「國際球員把假摔帶進了比賽，我真是受不了，他們跑來跑去跟裁判說這說那。現在到處都是假摔，真是夠了。以前我們可沒這套。我知道，這其中既有精彩之處，也有詭異之處。」

賈奈特還回應了皮爾斯提及歐洲籃球著名的「青少年體系」籃球培訓計畫，他表示：「我討厭這種說法。好像國際球員年紀輕輕就開始打籃球，那又怎樣？他們並沒有因此就提升了比賽水平。我就是這個意思。」

湖人球星唐西奇（右）。 路透社

此外，他還點名了現役湖人球星、聯盟得分王唐西奇，他表示：「讓唐西奇攻防兩端都得參與，讓他突破到籃下投三分，然後再防守外線94英尺的區域。他得分多少，防守就應該也要付出多少。如此一來，他才能貢獻也能有所收穫。」

近年來，假摔一直是整個聯盟備受爭議的話題。為了避免影響比賽觀感，NBA官方從上賽季開始就已採取措施應對這種欺騙行為，例如判罰假摔球員違反體育道德的技術犯規，或是透過罰金取締來遏止。通常來說，聯盟可以針對假摔球員處以2000美元的罰款，如果球員再次假摔，罰款金額可能會增加。