NBA／驚喜現身羅斯球衣退休儀式 錫伯杜：下一站就是名人堂

公牛球團在今日為傳奇球星羅斯（Derrick Rose）舉辦球衣退役儀式，以此表彰羅斯過去為球隊所立下的汗馬功勞。羅斯的多位家人和前公牛時期隊友都出席了這場盛典，就連過去執教公牛的總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）也驚喜現身，除了恭喜子弟兵外，他還在現場放話，羅斯在退役球衣後，他的下一站正是「進軍名人堂」。

羅斯過去在公牛時期的老隊友包括諾亞（Joakim Noah）、丹恩（Luol Deng）、吉布森（Taj Gibson）和韓瑞克（Kirk Hinrich）都驚喜現身，陪伴羅斯見證這歷史性的一刻。吉布森首先盛讚道：「像羅斯這樣的人並不多，和他相處後你會發現，他是那種願意把外套脫掉借給你穿的好人。」韓瑞克也大讚：「他真是一個特別的孩子，能和他成為隊友和朋友，我非常感激。」諾亞則指出：「看到德瑞克的球衣高掛在場館上空，那感受無法用言語形容，這是屬於我們的冠軍時刻。」

羅斯是公牛隊史第五位榮獲球衣退役的球星。 路透社

錫伯杜也同樣出席這場重要的盛宴，他在談話中提到：「羅斯向所有人展示了成為偉大的芝加哥公牛隊球員和一位偉大的人需要具備哪些素質。在我看來，他的下一站就是名人堂，這一點毋庸置疑。」

羅斯在2008年選秀會中被公牛隊以狀元簽選中，並在接下來的7個賽季裡，他帶領公牛隊走出黑暗，一步步成長為具備爭冠實力的隊伍。其中，公牛近年來最輝煌的時刻是在2010-11年賽季，當時他們例行賽打出全聯盟最佳戰績（62勝20敗），隨後在季後賽一路過關斬將，最終殺入東區冠軍塞，後來他們雖以1：4敗給坐擁三巨頭的強大熱火，但這已經是他們自90年代公牛王朝後，戰績最出色的一年。值得注意的是，當時執掌公牛兵符的正是羅斯的恩師錫伯杜。

此外，羅斯還在該賽季以22歲的年紀，成為NBA史上最年輕的年度MVP得主。縱觀羅斯的職業生涯，雖然他在中後期飽受傷病所苦，導致他的成績難以更上層樓，但其生涯所取得成就仍相當可觀，他曾3度入選全明星、1次入選年度最佳第一隊、1次新秀第一隊、年度最佳新秀，並代表美國隊在2010年和2014年兩屆世界盃上奪得金牌。

Tom Thibodeau shares a Derrick Rose story and talks about Rose's leadership during the jersey retirement ceremony pic.twitter.com/JsRF1LBcSn — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2026年1月25日