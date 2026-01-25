快訊

NBA／黃蜂二當家成多支球隊瘋搶目標 本人親自回應去留意願

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂前鋒「小喬」布里吉斯。 路透社
現年27歲的新生代前鋒「小喬」布里吉斯（Miles Bridges）自2018年加入黃蜂以來，便被視為是重要的建隊基石，隊中地位僅次於當家主控小鮑爾（LaMelo Ball）。不過由於今年新秀克努佩爾（Kon Knueppel）的崛起，有關布里吉斯的交易傳聞在本季可謂「層出不窮」，布里吉斯本人在近期受訪時，談到他在黃蜂隊的未來，以及回應近期的交易傳聞。

隨著二月將近，一年一度的NBA交易截止日也即將到來，有關布里吉斯的交易傳聞不減反增，甚至先前曾傳出，湖人、勇士、公鹿、太陽等多支季後賽球隊都對獲得布里吉斯有濃厚興趣。但對於他本人來說，早已習慣這些流言蜚語，因為他已不是第一次經歷這些事情。」

布里吉斯（左）與小鮑爾（右）為黃蜂陣中主力。 美聯社
在接受《夏洛特觀察家報》採訪時，布里吉斯說：「我只專注於贏球，專注於掌控我能掌控的事情，無論我被交易還是不被交易，我都寧願留在這裡。但我知道，如果我真的被交易了，我知道彼得森（Jeff Peterson，黃蜂隊總經理）和那些人會先跟我談。所以，我不會去擔心這些。我只專注於比賽。」

布里吉斯的合約將到2026-27賽季結束，距今還有一年多的時間，下賽季年薪為2280萬美元，他的這份合約相當誘人，聯盟中多支球隊都將他視為寶貴的年輕資產。然而，比起前往更具備競爭力的隊伍，布里吉斯更願意和好友小鮑爾，以及黃蜂隊其他年輕核心球員如克努佩爾、米勒（Brandon Miller）等人並肩作戰。

最後，布里吉斯還解釋道：「是的，我當然想和他們一起打球，我覺得大家都希望彼此能團結一致。但你只能控制你能控制的事情，就是繼續贏球。」本賽季迄今為止，布里吉斯在出戰的44場比賽中，場均可以得到18.7分、6.3籃板和3.5助攻。

