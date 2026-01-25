NBA／黃蜂二當家成多支球隊瘋搶目標 本人親自回應去留意願

現年27歲的新生代前鋒「小喬」布里吉斯（Miles Bridges）自2018年加入黃蜂以來，便被視為是重要的建隊基石，隊中地位僅次於當家主控小鮑爾（LaMelo Ball）。不過由於今年新秀克努佩爾（Kon Knueppel）的崛起，有關布里吉斯的交易傳聞在本季可謂「層出不窮」，布里吉斯本人在近期受訪時，談到他在黃蜂隊的未來，以及回應近期的交易傳聞。

隨著二月將近，一年一度的NBA交易截止日也即將到來，有關布里吉斯的交易傳聞不減反增，甚至先前曾傳出，湖人、勇士、公鹿、太陽等多支季後賽球隊都對獲得布里吉斯有濃厚興趣。但對於他本人來說，早已習慣這些流言蜚語，因為他已不是第一次經歷這些事情。」

布里吉斯（左）與小鮑爾（右）為黃蜂陣中主力。 美聯社

在接受《夏洛特觀察家報》採訪時，布里吉斯說：「我只專注於贏球，專注於掌控我能掌控的事情，無論我被交易還是不被交易，我都寧願留在這裡。但我知道，如果我真的被交易了，我知道彼得森（Jeff Peterson，黃蜂隊總經理）和那些人會先跟我談。所以，我不會去擔心這些。我只專注於比賽。」

The Bucks, Clippers, Kings, and Lakers have recently shown exploratory trade interest in Miles Bridges.



The Hornets appear open to moving Bridges for the right price.



Bridges is averaging 19.1 points, 6.4 rebounds and 3.6 assists this season for Charlotte. pic.twitter.com/UhNHzAwQsq — Evan Sidery (@esidery) 2026年1月20日

布里吉斯的合約將到2026-27賽季結束，距今還有一年多的時間，下賽季年薪為2280萬美元，他的這份合約相當誘人，聯盟中多支球隊都將他視為寶貴的年輕資產。然而，比起前往更具備競爭力的隊伍，布里吉斯更願意和好友小鮑爾，以及黃蜂隊其他年輕核心球員如克努佩爾、米勒（Brandon Miller）等人並肩作戰。

最後，布里吉斯還解釋道：「是的，我當然想和他們一起打球，我覺得大家都希望彼此能團結一致。但你只能控制你能控制的事情，就是繼續贏球。」本賽季迄今為止，布里吉斯在出戰的44場比賽中，場均可以得到18.7分、6.3籃板和3.5助攻。