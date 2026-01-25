快訊

見證歷史！霍諾德徒手攀完台北101 登頂「最狂自拍照」曝光震撼全球

歌神陷財務危機？張學友遭爆欠下巨額債務…露面親吐真相

一個月前就在找好天氣！霍諾德挑戰徒手攀101 氣象粉專揭精準計算內幕

NBA／史上最年輕1500顆三分的男人！湖人金童再添新紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星唐西奇（中）今日回到老東家獨行俠主場作戰。 法新社
湖人球星唐西奇（中）今日回到老東家獨行俠主場作戰。 法新社

湖人巨星唐西奇（Luka Doncic）今日返回前東家主場作戰，打得特別來勁，他猛砍33分、11助攻，最終幫助湖人116：110擊敗獨行俠。此外，本場比賽唐西奇共計投進3記外線，成為史上最年輕轟下1500記三分的男人，先前紀錄保持者是塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）。

唐西奇在第一節還剩4分06秒時，面對獨行俠後衛威廉斯（Brandon Williams）的防守，用一記招牌後撤步投進本場比賽的第2顆三分球，以26歲又330天的年紀，達成生涯第1500記三分進球紀錄，一舉超越泰托姆（26歲362天），成為NBA歷史上最年輕達成1500顆三分的球員。

塞爾蒂克當家球星泰托姆。 路透社
塞爾蒂克當家球星泰托姆。 路透社

本場比賽，唐西奇先發上場約39分鐘，斬獲33分、8籃板、11助攻的全能數據；詹姆斯（LeBron James）則是繳出17分、8籃板、5助攻；八村壘（Rui Hachimura）板凳出發也有17分、8籃板進帳。

截至目前，唐西奇本季出賽35場，場均得分為聯盟最高的33.4分，外帶7.8籃板、8.7助攻和1.6次抄截，投籃命中率46.5%、三分球命中率33.3%。

Luka Doncic 湖人 Jayson Tatum 獨行俠

相關新聞

NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

第三節僅拿14分，湖人隊今天第四節從最多15分落後逆轉，在唐西奇（Luka Dončić）33分、8籃板、11助攻領軍下...

NBA／羅斯1號球衣正式退役！感動之夜獲公牛兩大傳奇致敬

在今日公牛對塞爾蒂克賽後，公牛隊為昔日當家球星、現已退役的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉行球衣退休儀式，他的1號球衣自此將永遠懸掛在公牛主場聯合中心球館的頂端。稍早兩位前公牛傳奇球星喬

NBA／史上最年輕1500顆三分的男人！湖人金童再添新紀錄

湖人巨星唐西奇（Luka Doncic）今日返回前東家主場作戰，打得特別來勁，他猛砍33分、11助攻，最終幫助湖人116：110擊敗獨行俠。此外，本場比賽唐西奇共計投進3記外線，成為史上最年輕轟下15

NBA／莫蘭特UCL傷缺席至少3週 出勤疑慮成交易最大絆腳石

曼菲斯灰熊球團今日宣布，當家球星莫蘭特（Ja Morant）因左手肘尺側副韌帶扭傷（UCL Sprain），將缺席至少3週。這意味著他將缺席到交易截止日後，有了傷病疑慮再加上近年來出勤率偏低的問題，使

NBA／小腿拉傷已缺陣一個月 湖人主帥曝里夫斯最快回歸時程

湖人三巨頭之一的里夫斯（Austin Reaves）在去年底聖誕大戰遭遇左小腿二級拉傷傷勢，時至今日仍在休養階段。今日，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在與獨行俠賽前透露一則好消息，他稱里夫斯最快

NBA／巫師「台灣之夜」2月20日登場 林襄李多慧與僑胞同歡

一年一度的美國職籃NBA巫師隊「台灣之夜」將於2月20日在華府登場，當晚不僅有台美人帶來充滿台灣元素的啦啦隊表演，味全龍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。