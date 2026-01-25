快訊

NBA／莫蘭特UCL傷缺席至少3週 出勤疑慮成交易最大絆腳石

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊球星莫蘭特。 美聯社
曼菲斯灰熊球團今日宣布，當家球星莫蘭特（Ja Morant）因左手肘尺側副韌帶扭傷（UCL Sprain），將缺席至少3週。這意味著他將缺席到交易截止日後，有了傷病疑慮再加上近年來出勤率偏低的問題，使得先前深陷交易傳聞的莫蘭特交易價值大減，目前傳出多支球隊對獲得這位灰熊球星興趣缺缺。

在台灣時間週四灰熊122：124敗給老鷹的比賽中，莫蘭特在比賽中因一次精彩的追身火鍋，被認為是導致他手肘受傷的原因。在此之後，莫蘭特更是帶傷打完整場比賽，攻下23分、2籃板、12助攻、3火鍋，只可惜未能幫助球隊逆轉。

根據美媒《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）本月稍早報導指出，灰熊隊一直在考慮關於莫蘭特的交易報價，不過從他近期的傷勢來看，加上莫蘭特本人先前曾發表「願意留在曼菲斯」的言論，使得他接下來的動向再度變得撲朔迷離。

此外，據聯盟消息人士透露，各支球隊對這位兩屆全明星後衛的興趣並不濃厚，部分原因是莫蘭特的出勤率問題。自2023-24賽季開始以來，莫蘭特因禁賽和傷病等原因，總共只打了79場比賽。

莫蘭特本季僅出賽20場，場均19.5分、8.1助攻，帳面數據看似還行，但他的進攻效率大幅降低，投籃命中率僅41.0%，三分球命中率更是跌至生涯新低23.5%。

Ja Morant 灰熊

