NBA／小腿拉傷已缺陣一個月 湖人主帥曝里夫斯最快回歸時程

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星里夫斯。 法新社
湖人三巨頭之一的里夫斯（Austin Reaves）在去年底聖誕大戰遭遇左小腿二級拉傷傷勢，時至今日仍在休養階段。今日，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在與獨行俠賽前透露一則好消息，他稱里夫斯最快有望將在下週對騎士比賽回歸。

里夫斯是在去年底聖誕大戰對陣火箭受傷後便因左小腿拉傷缺陣至今，在他缺席的20場比賽中，湖人僅取得11勝9敗的戰績，當時經MRI檢查後，確認為左小腿肌二級拉傷，預估至少要休兵4週。

近日，根據《加州郵報》的記者普萊斯（Khobi Price）報導，瑞迪克在受訪時表示，湖人隊計劃在里夫斯復出之前，再給他一次完整的對抗訓練。因次，湖人在下週四（台灣時間）客場對戰騎士的賽事，很可能會成為他復出的日期，「希望他這次旅行能早點回來。」瑞迪克說。

里夫斯（左）與瑞迪克（右）。 法新社
瑞迪克最初透露，里夫斯計劃在湖人隊艱苦的8場客場之旅期間的某個時候復出。在受傷前，本季是里夫斯生涯的巔峰賽季，他場均貢獻26.6分、5.2籃板和6.3助攻，因此，儘管詹姆斯（LeBron James）季初因坐骨神經痛缺席了多場比賽，但憑藉里夫斯的出色表現，仍然幫助湖人隊在2025-26年賽季初期打出強勢表現，當時他們曾站上西區前3的高位。

今日對陣獨行俠的比賽，是湖人隊8場客場之旅的第3場賽事。接下來，他們將在下週二先迎戰芝加哥公牛；緊接著，在下週四對上詹姆斯的老東家騎士隊，屆時，里夫斯將有機會迎來復出。

里夫斯 湖人 JJ Redick LeBron James

