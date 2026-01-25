NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

第三節僅拿14分，湖人隊今天第四節從最多15分落後逆轉，在唐西奇（Luka Doncic）33分、8籃板、11助攻領軍下後來居上，以116：110擊敗唐西奇的前東家獨行俠隊。

唐西奇去年2月經過驚天交易從獨行俠轉戰湖人，今天是交易後他第二度回到達拉斯，馬上率隊中斷獨行俠近期4連勝；湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）挹注17分、6籃板，八村壘從板凳出發貢獻17分，包括第四節幾記重要進球，都是湖人逆轉勝功臣。

Luka Magic was on full display in the @Lakers road win over Dallas 🪄



💫 33 PTS

💫 8 REB

💫 11 AST pic.twitter.com/gt1YLuJCI1 — NBA (@NBA) 2026年1月25日

正在進行客場8連戰長征的湖人，今天首節握有37：28優勢，半場打完領先擴大到65：52，但獨行俠第三節直接打出一波16：0的逆轉攻勢，三節打完先取得87：79領先，第四節馬丁（Caleb Martin）進球後獨行俠優勢更達到102：87。

LeBron RANSACKS the rock.

LeBron RATTLES the rim.



Lakers have cut the lead down to 3 with under 4 to play! pic.twitter.com/a5qOaNMBEf — NBA (@NBA) 2026年1月25日

湖人在詹姆斯進球下開啟追分模式，史馬特（Marcus Smart）、拉拉維亞（Jake LaRavia）都加入得分行列，湖人回敬一波25：5猛攻逆轉戰局，最終以116：10止敗。

克里斯提（Max Christie）攻下獨行俠最高的24分，馬歇爾（Naji Marshall）繳出21分、11籃板，威廉斯（Brandon Williams）板凳出發貢獻20分。