快訊

尾牙季來襲！想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去 非你莫屬

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／羅斯1號球衣正式退役！感動之夜獲公牛兩大傳奇致敬

聯合新聞網／ 綜合報導
羅斯今日迎來他的球衣退休儀式。 截自X
羅斯今日迎來他的球衣退休儀式。 截自X

在今日公牛對塞爾蒂克賽後，公牛隊為昔日當家球星、現已退役的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉行球衣退休儀式，他的1號球衣自此將永遠懸掛在公牛主場聯合中心球館的頂端。稍早兩位前公牛傳奇球星喬丹（Michael Jordan）與皮本（Scottie Pippen）也各自錄製祝福影片，以致敬羅斯的傳奇生涯。

被譽為NBA歷史最偉大球員之一的「籃球之神」喬丹，曾在90年代幫助公牛隊締造兩度3連霸成就，可說是公牛隊史成就最輝煌的球星，在退休球衣儀式前，喬丹特別錄製一段影片，向羅斯發出了熱情洋溢的祝賀訊息：「我期待著來到聯合中心球館，看到你的球衣和我的球衣並排懸掛，我為你感到驕傲，祝賀你和你的家人。」

公牛傳奇球星羅斯。 路透社
公牛傳奇球星羅斯。 路透社

此外，作為公牛王朝的二把手、號稱「天下第二人」的皮本同樣不落人後，他也在稍早同樣透過錄製短片的方式，來向這位後輩致敬，皮本表示：「羅斯，恭喜你，你完美地詮釋了芝加哥公牛隊的精神。感謝你對這座城市的信任，感謝你傾盡所有，感謝你激勵了下一代。一日公牛，終身公牛。恭喜你，我的兄弟，和我的球衣一樣，一起被掛上來吧。」

羅斯於2007年被芝加哥公牛隊以狀元身份選中，隨即展現出驚人的天賦，以壓倒性的優勢獲選年度最佳新秀，並於第二年就入選全明星賽，第三年則贏得聯盟年度最有價值球員的殊榮，至今仍保有聯盟史上最年輕MVP的紀錄。然而，在2010-2011、2011-2012連續兩年帶領公牛隊拿下聯盟最佳戰績後，羅斯卻在2012年季後賽撕裂了前十字韌帶，自此之後，他的職業生涯再也無法回到巔峰狀態。在2016離開公牛後，羅斯輾轉多支球隊，最終在2024年正式宣佈高掛球鞋。

未來，羅斯的1號球衣將與喬丹的23號、皮朋的33號、「教皇」史隆（Jerry Sloan）的4號，與洛夫（Bob Love）的10號球衣一同被高懸在聯合中心球場上空。

公牛 Derrick Rose 喬丹

相關新聞

NBA／羅斯1號球衣正式退役！感動之夜獲公牛兩大傳奇致敬

在今日公牛對塞爾蒂克賽後，公牛隊為昔日當家球星、現已退役的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉行球衣退休儀式，他的1號球衣自此將永遠懸掛在公牛主場聯合中心球館的頂端。稍早兩位前公牛傳奇球星喬

NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

第三節僅拿14分，湖人隊今天第四節從最多15分落後逆轉，在唐西奇（Luka Dončić）33分、8籃板、11助攻領軍下...

NBA／字母哥打完公鹿球衣最後一戰？賽後自稱恐因傷休4到6周

公鹿隊今天傳出噩耗，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面對金塊隊比賽中受傷，預計缺席4到6周時間，公鹿終場以100：102不敵金塊。 《ESPN》知名記者

NBA／溜馬哈利伯頓本季首度未隨隊 原因令人感到鼻酸

溜馬隊當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）去年在總決賽G7，於雷霆隊主場阿基里斯腱撕裂，不只沒拿下冠軍，本賽季還報銷。儘管哈利伯頓受傷，但他本季前45場都有隨隊出征，本季首度造訪雷霆

NBA／雷霆爆冷輸球「破勇士73勝夢碎」 教頭：我們打很好

雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍47分，仍以114：117爆冷輸給賽前東區爐主溜馬隊。這是雷霆本季第9敗，因此確定無法打破勇士2015-16賽季締造的73勝紀錄

NBA／傳勇士評估將庫明加交易至熱火 換回舊將維金斯補鋒線

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）遭遇ACL撕裂，賽季確定報銷後，傳出勇士交易策略改變，有意將庫明加（Jonathan Kuminga）交易至熱火隊，換回曾效力勇士6季的維金斯（And

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。