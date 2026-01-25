NBA／羅斯1號球衣正式退役！感動之夜獲公牛兩大傳奇致敬

在今日公牛對塞爾蒂克賽後，公牛隊為昔日當家球星、現已退役的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉行球衣退休儀式，他的1號球衣自此將永遠懸掛在公牛主場聯合中心球館的頂端。稍早兩位前公牛傳奇球星喬丹（Michael Jordan）與皮本（Scottie Pippen）也各自錄製祝福影片，以致敬羅斯的傳奇生涯。

被譽為NBA歷史最偉大球員之一的「籃球之神」喬丹，曾在90年代幫助公牛隊締造兩度3連霸成就，可說是公牛隊史成就最輝煌的球星，在退休球衣儀式前，喬丹特別錄製一段影片，向羅斯發出了熱情洋溢的祝賀訊息：「我期待著來到聯合中心球館，看到你的球衣和我的球衣並排懸掛，我為你感到驕傲，祝賀你和你的家人。」

公牛傳奇球星羅斯。 路透社

此外，作為公牛王朝的二把手、號稱「天下第二人」的皮本同樣不落人後，他也在稍早同樣透過錄製短片的方式，來向這位後輩致敬，皮本表示：「羅斯，恭喜你，你完美地詮釋了芝加哥公牛隊的精神。感謝你對這座城市的信任，感謝你傾盡所有，感謝你激勵了下一代。一日公牛，終身公牛。恭喜你，我的兄弟，和我的球衣一樣，一起被掛上來吧。」

DERRICK ROSE JERSEY IN THE RAFTERS. 🌹



pic.twitter.com/QVPvBLjLj6 — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2026年1月25日

羅斯於2007年被芝加哥公牛隊以狀元身份選中，隨即展現出驚人的天賦，以壓倒性的優勢獲選年度最佳新秀，並於第二年就入選全明星賽，第三年則贏得聯盟年度最有價值球員的殊榮，至今仍保有聯盟史上最年輕MVP的紀錄。然而，在2010-2011、2011-2012連續兩年帶領公牛隊拿下聯盟最佳戰績後，羅斯卻在2012年季後賽撕裂了前十字韌帶，自此之後，他的職業生涯再也無法回到巔峰狀態。在2016離開公牛後，羅斯輾轉多支球隊，最終在2024年正式宣佈高掛球鞋。

未來，羅斯的1號球衣將與喬丹的23號、皮朋的33號、「教皇」史隆（Jerry Sloan）的4號，與洛夫（Bob Love）的10號球衣一同被高懸在聯合中心球場上空。

Michael Jordan has a message for D-Rose 🐐 pic.twitter.com/l1K2hz7Y4C — Chicago Bulls (@chicagobulls) 2026年1月24日