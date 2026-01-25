NBA／明尼蘇達爆發同月第3起槍擊案 勇士灰狼賽事延後一日開打

原定於今日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市舉行的勇士灰狼一役，卻因稍早在本市所發生的槍擊案件而遭到中止。據了解，聯盟聲稱「為保障明尼亞波利斯社區的安全」，將比賽延後一日舉行。

該槍擊事件發生美東時間周六上午（台灣時間24日）在距離灰狼主場標靶中心（Target Center）南部不到2英哩的市區街道，一位名叫普雷蒂（Alex Pretti）的37歲男子在與聯邦官員的對峙中遭射擊後死亡，後經警方證實，這位男子是明尼亞波利斯居民。

灰狼主場標靶中心（Target Center）。 法國社

由於事態嚴重，NBA隨即宣布當晚（台灣時間25日）將進行的勇士灰狼賽事延後舉行，並在聲明中表示，比賽延期是為了「優先保障明尼阿波利斯社區的安全」，這場比賽已改至週日美東時間下午5點30分（台灣時間26日週一早上6點30分）進行。

據悉，這是本月明尼阿波利斯市所發生的第三起涉及聯邦執法人員的槍擊案，也是第二起死亡事件。大約在3週前，移民暨海關執法局（ICE）在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有三名子女的37歲母親古德（Renee Good），該市也於近期發生多次示威遊行，抗議聯邦政府過於執法。

同一日，在佛羅里達州邁阿密市所舉行的Unrivaled三對三籃球賽之前，為紀念在明尼蘇達州發生的悲劇事件，他們舉行了默哀儀式，「我們與所有受影響的人同在，並向失去親人的家庭致以最深切的慰問。」現場播報員透過廣播系統說道。