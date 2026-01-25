NBA／金塊五虎再倒一隻！主帥談葛登腿筋傷勢：情況沒上次糟

在丹佛金塊隊昨日客場以102：100險勝公鹿隊的比賽中，金塊主力前鋒葛登（Aaron Gordon）全場僅打16分鐘，因右腿筋受傷提前離場。賽後記者會上，金塊總教練艾德曼（David Adelman）透露，葛登的康復時間表尚待進一步檢查確定。

本場比賽，金塊主力如約柯奇（Nikola Jokic）、強森（Cameron Johnson）、穆雷（Jamal Murray）、布勞恩（Christian Braun）、等人皆未能出戰，葛登作為唯一上場的主力，他率領一票板凳，擊敗陣容相對齊全的公鹿，最終102：100喜收近期2連勝，這一勝對於處在客場之旅的他們來說至關重要。

Aaron Gordon looked like he tweaked his right hamstring in the final minute of the 1st half 🙏 pic.twitter.com/5wPsTFO61r — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) 2026年1月24日

上半場打完，葛登便高效率拿下13分、6籃板、3助攻、2抄截，隨後他因傷退場，便未回到場上。總教練艾德曼賽後受訪時表示：「我能理解他的感受，他（葛登）樂觀地認為這次的情況沒有上次那麼糟糕。但只有等到實際檢測結果出來才能知道。」

葛登去年11月曾因右腿筋2級拉傷連續缺席19場比賽，近期又再度遭遇同個位置的傷勢，他的傷勢狀態將在下週金塊對陣活塞賽前進一步進行評估。本季，葛登共出賽23場比賽，場均可交出17.7分、6.2籃板和2.5助攻。

金塊目前先發陣容中有多位主力仍持續因傷高掛免戰牌，約柯奇上個月底遭逢左膝過度伸展（hyperextension）傷勢預估將再休息數週；布勞恩也因腳踝傷勢復發，將持續缺陣。如今葛登也再度因傷倒下。因此，在這一段時間對金塊來說，將是考驗他們板凳深度的時刻。