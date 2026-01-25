快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

NBA／金塊五虎再倒一隻！主帥談葛登腿筋傷勢：情況沒上次糟

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊前鋒葛登（左）。 美聯社
金塊前鋒葛登（左）。 美聯社

在丹佛金塊隊昨日客場以102：100險勝公鹿隊的比賽中，金塊主力前鋒葛登（Aaron Gordon）全場僅打16分鐘，因右腿筋受傷提前離場。賽後記者會上，金塊總教練艾德曼（David Adelman）透露，葛登的康復時間表尚待進一步檢查確定。

本場比賽，金塊主力如約柯奇（Nikola Jokic）、強森（Cameron Johnson）、穆雷（Jamal Murray）、布勞恩（Christian Braun）、等人皆未能出戰，葛登作為唯一上場的主力，他率領一票板凳，擊敗陣容相對齊全的公鹿，最終102：100喜收近期2連勝，這一勝對於處在客場之旅的他們來說至關重要。

上半場打完，葛登便高效率拿下13分、6籃板、3助攻、2抄截，隨後他因傷退場，便未回到場上。總教練艾德曼賽後受訪時表示：「我能理解他的感受，他（葛登）樂觀地認為這次的情況沒有上次那麼糟糕。但只有等到實際檢測結果出來才能知道。」

葛登去年11月曾因右腿筋2級拉傷連續缺席19場比賽，近期又再度遭遇同個位置的傷勢，他的傷勢狀態將在下週金塊對陣活塞賽前進一步進行評估。本季，葛登共出賽23場比賽，場均可交出17.7分、6.2籃板和2.5助攻。

金塊目前先發陣容中有多位主力仍持續因傷高掛免戰牌，約柯奇上個月底遭逢左膝過度伸展（hyperextension）傷勢預估將再休息數週；布勞恩也因腳踝傷勢復發，將持續缺陣。如今葛登也再度因傷倒下。因此，在這一段時間對金塊來說，將是考驗他們板凳深度的時刻。

Aaron Gordon 金塊

相關新聞

NBA／字母哥打完公鹿球衣最後一戰？賽後自稱恐因傷休4到6周

公鹿隊今天傳出噩耗，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面對金塊隊比賽中受傷，預計缺席4到6周時間，公鹿終場以100：102不敵金塊。 《ESPN》知名記者

NBA／溜馬哈利伯頓本季首度未隨隊 原因令人感到鼻酸

溜馬隊當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）去年在總決賽G7，於雷霆隊主場阿基里斯腱撕裂，不只沒拿下冠軍，本賽季還報銷。儘管哈利伯頓受傷，但他本季前45場都有隨隊出征，本季首度造訪雷霆

NBA／雷霆爆冷輸球「破勇士73勝夢碎」 教頭：我們打很好

雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍47分，仍以114：117爆冷輸給賽前東區爐主溜馬隊。這是雷霆本季第9敗，因此確定無法打破勇士2015-16賽季締造的73勝紀錄

NBA／傳勇士評估將庫明加交易至熱火 換回舊將維金斯補鋒線

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）遭遇ACL撕裂，賽季確定報銷後，傳出勇士交易策略改變，有意將庫明加（Jonathan Kuminga）交易至熱火隊，換回曾效力勇士6季的維金斯（And

NBA／金塊五虎再倒一隻！主帥談葛登腿筋傷勢：情況沒上次糟

在丹佛金塊隊昨日客場以102：100險勝公鹿隊的比賽中，金塊主力前鋒葛登（Aaron Gordon）全場僅打16分鐘，因右腿筋受傷提前離場。賽後記者會上，金塊總教練艾德曼（David Adelman）

NBA／盛讚庫明加永不放棄！格林點名「成功關鍵」竟是柯爾

勇士前鋒格林（Draymond Green）近日在個人節目《The Draymond Green Show》中，談到隊友庫明加（Jonathan Kuminga）近期的亮眼表現，表示外界往往只看到比賽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。