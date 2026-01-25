NBA／巫師「台灣之夜」2月20日登場 林襄李多慧與僑胞同歡

一年一度的NBA巫師隊「台灣之夜」將於2月20日在華府登場，當晚不僅有台美人帶來充滿台灣元素的啦啦隊表演，味全龍隊啦啦隊女神林襄及韓籍隊員李多慧也將以球迷身分到場看球，體驗美國籃球和台灣之夜的魅力。

繼去年NBA巫師隊首度舉辦官方「台灣之夜」（Taiwanese Heritage Night）後，「台頑千禧青少年基金會」（MGY）今年再度與巫師隊合作協助推廣第2屆活動，將於2月20日在第一資本體育館（Capital OneArena）登場。當天巫師隊將迎戰溜馬隊。

MGY負責協助推廣巫師隊「台灣之夜」的李中慧今天接受中央社記者訪問表示，與去年不同的是，今年賽前表演包括由台美人社群組團帶來啦啦隊表演，成員涵蓋成人及青少年，舞蹈將結合台灣流行音樂，推廣T-POP，甚至還吸引猶太人、德國人一同加入表演。

另外，林襄、李多慧將以球迷身分到場與僑胞同歡。李中慧表示，她們兩人聽聞巫師隊「台灣之夜」活動後，也想體驗美國籃球跟「台灣之夜」的魅力，因此當天將現身看球並與在場僑胞互動。

李中慧說，林襄、李多慧這趟行程主要以文化交流為目的，由於適逢農曆過年期間，他們也會參加僑界慶祝新年活動及當地主流社會的公益型活動。

「台灣之夜」活動當天正好是大年初四，李中慧表示，現場將發放紅包袋給球迷，內含抽獎券，希望大家一起體驗過年氣氛。

此外，巫師隊特別製作台灣日限定版的夏威夷襯衫，送給前500名購票球迷。李中慧指出，該襯衫設計以台灣客家花布為底，上面還印有小型中華民國國旗圖樣及巫師隊隊徽。

MGY也製作300條運動圍巾將送給現場民眾，圍巾上寫有「台灣」的中英文字樣，並印有台灣及美國國旗。

MGY由旅居華府的台灣人組成，致力推廣多元文化並期盼與更廣泛的社群網絡建立關係。今年巫師隊「台灣之夜」也獲北美洲台灣商會聯合總會協力推廣。