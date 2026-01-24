快訊

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

TPBL／特攻猛轟133分改寫聯盟紀錄 大勝海神42分收下2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
特攻隊拿下聯盟單場新高的133分。圖／TPBL提供
特攻隊拿下聯盟單場新高的133分。圖／TPBL提供

戰績墊底的高雄全家海神隊今天作客新北中信特攻隊主場，在首節還一度靠著多點開花的攻勢取得領先，沒想到接下來三節防守潰堤，讓地主特攻三節得分都在30分以上，將領先差距擴大到40分以上，最終特攻也拿下創聯盟新高的單場133分，以133：91擊敗海神，收下2連勝。

日前剛結束3連敗的特攻，本周回到主場新莊體育館迎戰海神與戰神隊，在今天首場迎戰海神的賽事中，在首節遭遇嚴苛挑戰，本季因為傷病問題戰績墊底的海神，第一節就外線火力全開投進6記三分球，單節拿下30分取得領先。

不過第二節開始特攻加強籃板保護與防守強度，並從防守端帶動進攻，第二節在洋將馬可一人就豪取16分領軍下，單節打出38：22的反擊逆轉戰局，且這還只是特攻進攻火力大放送的開端。

易籃後，特攻又在第三節拿下37分，前三節打完已經有3名球員得分突破20分，分別為阿巴西、馬可與貝奇，第四節初特攻也將領先差距持續擴大到40分以上，讓比賽勝負提前底定，最終特攻就拿下聯盟單場新高的133分下，以42分差距大勝海神。

特攻今天團隊共計4人得分超過20分，馬可29分、阿巴西25分、內馬23分、貝奇21分；至於海神則以首度亮相的新洋將奧迪傑攻下29分、8籃板最佳，剛復出的陳懷安15分、5助攻。

延伸閱讀

TPBL／于煥亞關鍵時刻接管戰局 海神險勝特攻收2連勝

TPBL／中信特攻12月奪5勝1敗 謝亞軒、馬可包辦兩大獎項  

TPBL／王世堅開球！單節8分加爭議判決 特攻不敵攻城獅球迷噓爆裁判

TPBL／峮峮加持 特攻雙洋將擊垮國王

相關新聞

NBA／字母哥打完公鹿球衣最後一戰？賽後自稱恐因傷休4到6周

公鹿隊今天傳出噩耗，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面對金塊隊比賽中受傷，預計缺席4到6周時間，公鹿終場以100：102不敵金塊。 《ESPN》知名記者

NBA／溜馬哈利伯頓本季首度未隨隊 原因令人感到鼻酸

溜馬隊當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）去年在總決賽G7，於雷霆隊主場阿基里斯腱撕裂，不只沒拿下冠軍，本賽季還報銷。儘管哈利伯頓受傷，但他本季前45場都有隨隊出征，本季首度造訪雷霆

NBA／雷霆爆冷輸球「破勇士73勝夢碎」 教頭：我們打很好

雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍47分，仍以114：117爆冷輸給賽前東區爐主溜馬隊。這是雷霆本季第9敗，因此確定無法打破勇士2015-16賽季締造的73勝紀錄

NBA／傳勇士評估將庫明加交易至熱火 換回舊將維金斯補鋒線

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）遭遇ACL撕裂，賽季確定報銷後，傳出勇士交易策略改變，有意將庫明加（Jonathan Kuminga）交易至熱火隊，換回曾效力勇士6季的維金斯（And

TPBL／特攻猛轟133分改寫聯盟紀錄 大勝海神42分收下2連勝

戰績墊底的高雄全家海神隊今天作客新北中信特攻隊主場，在首節還一度靠著多點開花的攻勢取得領先，沒想到接下來三節防守潰堤，讓...

NBA／竟被拿來和「Kobe單場81分」比較？瑞迪克回憶當年最荒謬媒體辯論

「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）在美國時間2006年1月22日，上演令全球籃球迷永生難忘的「單場81分」神蹟，儘管事隔20年，那場比賽的震撼力依舊深植在無數球迷心中。近日，湖人總教練瑞迪克（

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。