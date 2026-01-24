快訊

澳網／史上首位！約克維奇退荷蘭好手 大滿貫400勝到手

公道價？101到新生北路「機車拋錨拖吊」報價4.5萬 警到場改收2000元

黑煙竄天！高雄蝦料理店2層樓全面燃燒 畫面嚇壞路人「現場味道很重」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／平均上場時間聯盟最高！尤多卡談杜蘭特：他每天都想比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特連續兩天出賽超過40分鐘，出賽超過25場的球員裡，平均出賽時間甚至位居第一。 法新社。
杜蘭特連續兩天出賽超過40分鐘，出賽超過25場的球員裡，平均出賽時間甚至位居第一。 法新社。

火箭今日作客活塞主場，最終以111：104擊敗對手。37歲老將杜蘭特（Kevin Durant）連續兩天出賽超過40分鐘，本場攻下32分、投進5記三分球。再度證明仍能承擔高強度上場時間。賽後，杜蘭特的出賽時間與安排也成為關注焦點。

火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）在賽後受訪時，對杜蘭特的身體狀態展現高度信任，但也坦言，若球隊人手逐漸回齊，未來將調整他的上場時間，以降低潛在傷病風險。

「我們當然希望能盡量降低他的上場時間。Kevin是一個完全不想輪休的球員，他想每天都上場比賽。」尤多卡坦言。

尤多卡進一步說明，「但只要球隊能恢復健康，像是芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）回歸、不再受限於上場時間，或是伊森（Tari Eason）歸隊，我們就能逐步削減他的分鐘數，讓更多高品質的防守者上場分擔責任。」

事實上，火箭原未預期如此高度依賴杜蘭特，但在後場戰力有限的情況下，杜蘭特不僅成為球隊最具威脅的外線得分點，也同時肩負起主要持球與組織任務，等同於兼任頭號得分手與進攻發動機。

數據方面，杜特蘭本季場均上陣36.8分鐘，排名高達聯盟第三，在出賽超過25場的球員裡，甚至位居第一。

火箭方面也清楚杜蘭特對球隊的重要性，因此目前仍選擇以現有陣容應戰，等待傷兵逐步歸隊，而非急於在交易市場上有所動作。隨著戰力完整度提升，如何在維持競爭力與保護核心球員之間取得平衡，將成為尤多卡接下來的重要課題。

杜蘭特 尤多卡 芬尼史密斯 活塞 Kevin Durant Finney-Smith Durant Udoka 火箭

相關新聞

NBA／字母哥打完公鹿球衣最後一戰？賽後自稱恐因傷休4到6周

公鹿隊今天傳出噩耗，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面對金塊隊比賽中受傷，預計缺席4到6周時間，公鹿終場以100：102不敵金塊。 《ESPN》知名記者

NBA／溜馬哈利伯頓本季首度未隨隊 原因令人感到鼻酸

溜馬隊當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）去年在總決賽G7，於雷霆隊主場阿基里斯腱撕裂，不只沒拿下冠軍，本賽季還報銷。儘管哈利伯頓受傷，但他本季前45場都有隨隊出征，本季首度造訪雷霆

NBA／雷霆爆冷輸球「破勇士73勝夢碎」 教頭：我們打很好

雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍47分，仍以114：117爆冷輸給賽前東區爐主溜馬隊。這是雷霆本季第9敗，因此確定無法打破勇士2015-16賽季締造的73勝紀錄

NBA／傳勇士評估將庫明加交易至熱火 換回舊將維金斯補鋒線

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）遭遇ACL撕裂，賽季確定報銷後，傳出勇士交易策略改變，有意將庫明加（Jonathan Kuminga）交易至熱火隊，換回曾效力勇士6季的維金斯（And

NBA／平均上場時間聯盟最高！尤多卡談杜蘭特：他每天都想比賽

火箭今日作客活塞主場，最終以111：104擊敗對手。37歲老將杜蘭特（Kevin Durant）連續兩天出賽超過40分鐘，本場攻下32分、投進5記三分球。再度證明仍能承擔高強度上場時間。賽後，杜蘭特的

NBA／竟被拿來和「Kobe單場81分」比較？瑞迪克回憶當年最荒謬媒體辯論

「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）在美國時間2006年1月22日，上演令全球籃球迷永生難忘的「單場81分」神蹟，儘管事隔20年，那場比賽的震撼力依舊深植在無數球迷心中。近日，湖人總教練瑞迪克（

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。