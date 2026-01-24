NBA／平均上場時間聯盟最高！尤多卡談杜蘭特：他每天都想比賽

火箭今日作客活塞主場，最終以111：104擊敗對手。37歲老將杜蘭特（Kevin Durant）連續兩天出賽超過40分鐘，本場攻下32分、投進5記三分球。再度證明仍能承擔高強度上場時間。賽後，杜蘭特的出賽時間與安排也成為關注焦點。

火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）在賽後受訪時，對杜蘭特的身體狀態展現高度信任，但也坦言，若球隊人手逐漸回齊，未來將調整他的上場時間，以降低潛在傷病風險。

「我們當然希望能盡量降低他的上場時間。Kevin是一個完全不想輪休的球員，他想每天都上場比賽。」尤多卡坦言。

尤多卡進一步說明，「但只要球隊能恢復健康，像是芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）回歸、不再受限於上場時間，或是伊森（Tari Eason）歸隊，我們就能逐步削減他的分鐘數，讓更多高品質的防守者上場分擔責任。」

事實上，火箭原未預期如此高度依賴杜蘭特，但在後場戰力有限的情況下，杜蘭特不僅成為球隊最具威脅的外線得分點，也同時肩負起主要持球與組織任務，等同於兼任頭號得分手與進攻發動機。

數據方面，杜特蘭本季場均上陣36.8分鐘，排名高達聯盟第三，在出賽超過25場的球員裡，甚至位居第一。

火箭方面也清楚杜蘭特對球隊的重要性，因此目前仍選擇以現有陣容應戰，等待傷兵逐步歸隊，而非急於在交易市場上有所動作。隨著戰力完整度提升，如何在維持競爭力與保護核心球員之間取得平衡，將成為尤多卡接下來的重要課題。