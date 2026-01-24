NBA／溜馬哈利伯頓本季首度未隨隊 原因令人感到鼻酸

溜馬隊當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）去年在總決賽G7，於雷霆隊主場阿基里斯腱撕裂，不只沒拿下冠軍，本賽季還報銷。儘管哈利伯頓受傷，但他本季前45場都有隨隊出征，本季首度造訪雷霆主場卻沒有到場。

NBA節目主持人魯克斯（Taylor Rooks）提到，哈利伯頓說他還沒準備好回奧克拉荷馬，那是他阿基里斯腱受傷的地方。哈利伯頓說，下一次回去那邊時，希望自己以「上場球員」身分回去。

溜馬隨隊記者艾格尼斯（Scott Agness）也發文指出，儘管哈利伯頓本季報銷，但他之前每場比賽都跟著球隊行動，這是他本季第一次未隨隊。

溜馬本季少了哈利伯頓後，成為聯盟戰績倒數的球隊，今天卻爆冷打敗雷霆。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，「真替這些球員感到很開心。今年很不容易，但仍然是很棒的一年。能和這群人一起競爭很開心，我們也會繼續保持這種態度。」

卡萊爾也盛讚助教們制定的防守策略相當奏效，「防守策略很紮實，重點就是紀律和對抗性，還有盡量別讓對手站上罰球線。」