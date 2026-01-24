NBA／「鷹王」強森準大三元力扛關鍵時刻！史奈德高喊：我要全部

快訊

史奈德賽後特別談到強森在關鍵時刻的角色定位與成長。 法新社
老鷹今日於主場迎戰太陽，最終以110：103逆轉取勝。其中，「鷹王」強森Jalen Johnson）繳出23分、18籃板、9助攻的準大三元數據，總教練史奈德（Quin Snyder）賽後也特別談到強森在關鍵時刻的角色定位與成長。

「那是他的責任，而我認為他已經開始擁抱這個角色，也持續在進步。不管是無球跑動、場上的執行，還是他為球隊做的所有事情，都是我們體系中非常重要的一部分，他對我們來說至關重要。」史奈德表示。

史奈德也強調，球隊希望強森能在各方面都持續發揮影響力，「我們希望兩者兼具，我希望從強森身上得到全部。」

事實上，強森日前曾陷入一段短暫低潮，連續3場比賽狀態不如預期。不過隨著賽程推進，強森在關鍵時刻的執行力明顯提升。

對上灰熊一戰，老鷹在關鍵時刻將球交到強森手中，由他完成致勝一擊；今日面對太陽，強森再次把握機會，替球隊鎖定勝利，幫助老鷹收下2連勝。

談到這段低潮，強森賽後坦言這並未影響自己的信心，「那只是我沒有打出最佳表現的3場比賽，我一直保持自己的訓練節奏，所以我從不懷疑狀態會回來。我相信自己的努力，也相信這些成果終究會出現，我只要持續做該做的事就好。」

回顧比賽內容，老鷹與太陽上半場一路拉鋸，第三節初一度建立雙位數領先，不過接連失誤讓優勢迅速被追平。該節老鷹發生9次失誤，甚至多於全隊命中的7記投籃。

儘管如此，老鷹仍帶著7分落後進入第四節，最終憑藉防守端的穩定度，以及進攻端的致命一擊，一步步追回比數並完成逆轉。

對此，強森也點出球隊進攻混亂的問題所在，「有幾個回合我們在進攻端沒有想清楚要做什麼，當我們不夠有組織時，失誤自然就會增加。我覺得只要大家清楚知道要打什麼、要針對哪個錯位去攻擊，失誤就會自然下降。

拿下2連勝後，老鷹戰績來到22勝25敗，暫居東區第十，距離3連勝的公牛僅差1.5場勝差。

強森 老鷹 Jalen Johnson 灰熊 Quin Snyder Johnson Jalen Snyder 史奈德

