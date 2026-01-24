快訊

NBA／雷霆爆冷輸球「破勇士73勝夢碎」 教頭：我們打很好

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆隊。 美聯社
雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍47分，仍以114：117爆冷輸給賽前東區爐主溜馬隊。這是雷霆本季第9敗，因此確定無法打破勇士2015-16賽季締造的73勝紀錄。

溜馬是雷霆去年總冠軍賽的對手，儘管溜馬因當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）整季報銷後成為弱隊，但雙方比賽競爭仍十分激烈，本季首次交手，雷霆在延長賽才以141：135贏球，這場比賽又以114：117輸球。

雷霆目前戰績37勝9敗，確定只能追平、無法超越勇士的73勝紀錄。雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）受訪時說，「球隊展現出的拚勁和競爭心都很棒，我認為即使今晚手感不好，我們還是打得很好。48分鐘裡有36分鐘我們的表現足以贏球，但也要給對手肯定，他們整場48分鐘都維持強度，好幾次試圖追上時，他們都成功擋下來。」

雷霆本場比賽有6名傷兵，亞歷山大拿下47分仍做白工，但隊友威廉斯（Kenrich Williams）盛讚，「他又一次打出MVP等級的表現。我真的覺得，可能要等到他不打了，大家才會懂得珍惜，現在全世界好像都沒給他應有的重視和肯定。」

