NBA／盛讚庫明加永不放棄！格林點名「成功關鍵」竟是柯爾
勇士前鋒格林（Draymond Green）近日在個人節目《The Draymond Green Show》中，談到隊友庫明加（Jonathan Kuminga）近期的亮眼表現，表示外界往往只看到比賽結果，卻忽略了一支球隊在困境中所需付出的管理與溝通成本。
庫明加在巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂，確定本季報銷後，重新獲得輪換機會，「我知道有些人會覺得這只是場面話，但如果你沒有一直待在訓練館、沒有持續努力，是不可能打出那樣一場比賽的，」
「而他一直都有在做該做的事，我真的要為他鼓掌。」格林讚揚道。
此外，格林指出在長時間健康卻未獲上場的情況下，很多球員早已心態崩潰，但庫明加並沒有放棄。
格林也提到庫明加的成長背景，認為這對他的心態影響甚深。來自剛果民主共和國的他，從小經歷的環境讓「放棄」從來不是選項，即便在勇士的角色一度充滿不確定性，他仍選擇默默準備、等待機會。
除了肯定庫明加的堅持，格林也特別點名總教練柯爾（Steve Kerr），認為這次成功背後的「幕後工程」同樣功不可沒。
「你不可能讓一名球員連續16場沒上，然後突然就把他丟回場上。你一定要溝通，要知道該說什麼、怎麼說，怎麼讓球員買單，怎麼把他的最佳狀態逼出來。」
「我也要給Steve很大的肯定，因為這代表他在私底下做了很多工作。」格林補充道。
格林強調，「很多人以為我們只是把球丟出來就開始打，其實幕後做的事情多得多。正因為這些看不見的努力，庫明加才能在機會來臨時，隨時準備好。」
