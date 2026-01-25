快訊

MLB／大谷翔平深藍西裝領取國聯MVP 放閃致詞妻女「完整我的生命」

霍諾德徒手攀登台北101！「法國蜘蛛人」到場應援 點破1策略技巧

澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／盛讚庫明加永不放棄！格林點名「成功關鍵」竟是柯爾

聯合新聞網／ 綜合報導
格林談到庫明加近期的亮眼表現。 美聯社。
格林談到庫明加近期的亮眼表現。 美聯社。

勇士前鋒格林Draymond Green）近日在個人節目《The Draymond Green Show》中，談到隊友庫明加Jonathan Kuminga）近期的亮眼表現，表示外界往往只看到比賽結果，卻忽略了一支球隊在困境中所需付出的管理與溝通成本。

庫明加在巴特勒Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂，確定本季報銷後，重新獲得輪換機會，「我知道有些人會覺得這只是場面話，但如果你沒有一直待在訓練館、沒有持續努力，是不可能打出那樣一場比賽的，」

「而他一直都有在做該做的事，我真的要為他鼓掌。」格林讚揚道。

此外，格林指出在長時間健康卻未獲上場的情況下，很多球員早已心態崩潰，但庫明加並沒有放棄。

格林也提到庫明加的成長背景，認為這對他的心態影響甚深。來自剛果民主共和國的他，從小經歷的環境讓「放棄」從來不是選項，即便在勇士的角色一度充滿不確定性，他仍選擇默默準備、等待機會。

除了肯定庫明加的堅持，格林也特別點名總教練柯爾Steve Kerr），認為這次成功背後的「幕後工程」同樣功不可沒。

「你不可能讓一名球員連續16場沒上，然後突然就把他丟回場上。你一定要溝通，要知道該說什麼、怎麼說，怎麼讓球員買單，怎麼把他的最佳狀態逼出來。」

「我也要給Steve很大的肯定，因為這代表他在私底下做了很多工作。」格林補充道。

格林強調，「很多人以為我們只是把球丟出來就開始打，其實幕後做的事情多得多。正因為這些看不見的努力，庫明加才能在機會來臨時，隨時準備好。」

格林 庫明加 勇士 Draymond Green Steve Jimmy Butler 柯爾 Jonathan Kuminga 巴特勒

相關新聞

NBA／字母哥打完公鹿球衣最後一戰？賽後自稱恐因傷休4到6周

公鹿隊今天傳出噩耗，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面對金塊隊比賽中受傷，預計缺席4到6周時間，公鹿終場以100：102不敵金塊。 《ESPN》知名記者

NBA／溜馬哈利伯頓本季首度未隨隊 原因令人感到鼻酸

溜馬隊當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）去年在總決賽G7，於雷霆隊主場阿基里斯腱撕裂，不只沒拿下冠軍，本賽季還報銷。儘管哈利伯頓受傷，但他本季前45場都有隨隊出征，本季首度造訪雷霆

NBA／雷霆爆冷輸球「破勇士73勝夢碎」 教頭：我們打很好

雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍47分，仍以114：117爆冷輸給賽前東區爐主溜馬隊。這是雷霆本季第9敗，因此確定無法打破勇士2015-16賽季締造的73勝紀錄

NBA／傳勇士評估將庫明加交易至熱火 換回舊將維金斯補鋒線

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）遭遇ACL撕裂，賽季確定報銷後，傳出勇士交易策略改變，有意將庫明加（Jonathan Kuminga）交易至熱火隊，換回曾效力勇士6季的維金斯（And

NBA／盛讚庫明加永不放棄！格林點名「成功關鍵」竟是柯爾

勇士前鋒格林（Draymond Green）近日在個人節目《The Draymond Green Show》中，談到隊友庫明加（Jonathan Kuminga）近期的亮眼表現，表示外界往往只看到比賽

NBA／唐西奇換字母哥？資深媒體提出湖人「直接梭哈」方案

距離交易截止日不到兩周之際，資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在最新一集節目中，拋出一個震撼聯盟的假想交易方案，直言若湖人選擇將唐西奇（Luka Dončić）送往公鹿，換回「字母哥」安戴托

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。