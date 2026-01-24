快訊

NBA／字母哥打完公鹿球衣最後一戰？賽後自稱恐因傷休4到6周

聯合新聞網／ 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波。 美聯社
公鹿隊今天傳出噩耗，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面對金塊隊比賽中受傷，預計缺席4到6周時間，公鹿終場以100：102不敵金塊。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）賽前才指出，字母哥對公鹿的挫折感到達「前所未有的高點」，整個交易市場都在等待字母哥的動向，本季交易截止日是美國時間2月5日。

公鹿今天面對約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）都不在的金塊，竟一路挨打，字母哥表現普通，還經常在場上做出沮喪的表情，並多次進出前往休息室的走道。

儘管比賽尾聲公鹿打出23：6攻勢，追至1分差，但字母哥因傷只能坐在板凳席觀賽，庫茲瑪（Kyle Kuzma）特大號絕殺三分出手嘗試落空，公鹿2分差輸球，字母哥也難掩失落，露出失望的表情。

字母哥全場只有8投4中，罰球16中14，拿到22分13籃板7助攻。賽後他告知媒體，「接下來就是明天去做MRI檢查。檢查完後他們可能告訴我，小腿或比目魚肌之類的地方有拉傷或出問題。他們應該也會給我一個復健計畫，可能要休息4到6周。」

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）認為字母哥下半場是硬撐，「我問團隊大概5次，我真的不喜歡我眼前看到的狀況，字母哥還是很堅持要繼續留在場上。最後那一球，你可以看到他試著回防，我已經受夠了，我沒再問他，直接把他換下來。他其實還想回到場上，但我直接說不行。」

