NBA／唐西奇換字母哥？資深媒體提出湖人「直接梭哈」方案

距離交易截止日不到兩周之際，資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在最新一集節目中，拋出一個震撼聯盟的假想交易方案，直言若湖人選擇將唐西奇（Luka Dončić）送往公鹿，換回「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），將會是一筆足以徹底改變聯盟版圖的超級交易。

西蒙斯在最新一集《The Bill Simmons Podcast》中提出這項構想，「唐西奇加上克勒貝爾（Maxi Kleber）的到期合約，把唐西奇變成字母哥，續留詹姆斯（LeBron James）、付錢給里夫斯（Austin Reaves）。」

然而，這個想法立刻遭到來賓萊恩（Chris Ryan）的質疑，並半開玩笑地反問：「Bill，保羅（Rich Paul）現在是不是坐在你旁邊？」

對此，西蒙斯也坦言，這筆交易在邏輯上最大的疑點，其實在於公鹿是否真的會選擇留下唐西奇。

「唐西奇去密城這件事本身確實不合理，但如果你是公鹿，你現在先把他換回來，然後還有兩周時間可以再交易他。」西蒙斯表示。

西蒙斯進一步解釋，「還記得去年各隊有多後悔嗎？像爵士那樣，手上握著一堆選秀權，卻說如果早知道唐西奇能交易，什麼都願意丟出來。那現在公鹿手上有唐西奇了，直接開拍賣會，兩週內讓全聯盟出價，然後再把他賣掉。」

儘管如此，現實層面來看，唐西奇仍是湖人長期核心。現年26歲的他去年8月與湖人簽下3年1.65億美元頂薪延長合約，並包含2028-29賽季、價值5770萬美元的球員選項。本季唐西奇繳出場均33.4分、8.7助攻、7.8籃板、1.6抄截的生涯級表現，幫助湖人以26勝17敗暫居西區第六。

至於31歲的安戴托昆波，則正值3年1.75億美元延長合約的第一年，並握有2027-28賽季、價值6270萬美元的球員選項。即便公鹿戰績低迷，字母哥依舊維持高效輸出，貢獻場均28.2分、9.9籃板、5.6助攻，投籃命中率更創下生涯新高。