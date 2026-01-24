快訊

NBA／羅林斯末節爆發率公鹿強拉尾盤 仍不敵殘陣金塊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
字母哥奮力出擊仍不敵金塊。 路透社
第四節一度落後金塊多達23分，但最後球隊卻殺出一波20比4的猛烈攻勢，一度追到僅差2分，可惜在時間所剩不多情況下，公鹿面對殘缺對手還是無力創造奇蹟，以100比102飲恨。公鹿收下2連敗，也是最近6場比賽的第5敗，附加賽資格看起來是漸行漸遠。

比賽還剩10分半鐘時，公鹿一度以63比86大幅落後，但隨後展開瘋狂反撲。羅林斯（Ryan Rollins）在最後29.3秒命中關鍵三分，將比分追到99比97。金塊隨即由小哈德威（Tim Hardaway Jr.）在剩下10.6秒穩穩罰進兩球，將領先擴大到101比97。

羅林斯並未就此放棄，5.4秒時再度命中三分球，讓公鹿追到僅差1分。接著皮克特（Jalen Pickett）被犯規站上罰球線，兩罰中一，留下102比100。公鹿最後一擊由庫茲瑪（Kyle Kuzma）搶下籃板後運球過中線倉促出手，但球彈框而出，錯失追平或逆轉機會。

史特羅瑟繳出本季新高20分。 路透社
羅林斯全場攻下21分，其中15分集中在第四節。公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）貢獻22分、13籃板、7助攻的全能數據，但在比賽剩下34秒時提前退場。他在上半場就被包紮右小腿，下半場明顯未能完全恢復舒適狀態，影響發揮。

金塊三屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）因左膝骨挫傷持續缺陣，自12月29日後尚未復出；葛登（Aaron Gordon）上半場拿下13分後，因右大腿後側拉傷退場。其他像是穆雷（Jamal Murray）、華森（Peyton Watson）與瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）同樣因傷無法上場，其中華森前一戰才在對巫師的比賽中砍下35分。

史特羅瑟（Julian Strawther）繳出本季新高20分，小哈德威也貢獻17分，布朗（Bruce Brown）15分進帳，合力撐起殘陣戰力。

金塊雖面臨傷兵麻煩，但近期11戰還是拿下8勝，排名穩住西區第3，且與馬刺之間僅有半場勝差。

