快訊

新春必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」超吸睛

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

NBA／傳勇士評估將庫明加交易至熱火 換回舊將維金斯補鋒線

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士時期的維金斯(左)、庫明加(右)。 路透
勇士時期的維金斯(左)、庫明加(右)。 路透

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）遭遇ACL撕裂，賽季確定報銷後，傳出勇士交易策略改變，有意將庫明加（Jonathan Kuminga）交易至熱火隊，換回曾效力勇士6季的維金斯（Andrew Wiggins）。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，勇士將評估庫明加交易熱火換回維金斯的可能性。庫明加1月15日提出交易要求後，勇士毫無疑問會持續探索所有交易機會。

維金斯本季在熱火表現穩定，出賽41場，平均得到15.9分、4.9籃板，三分命中率39.8%。庫明加雖昨天因傷提前退場，但傷勢並不嚴重。

勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）日前表態不願交易巴特勒，史坦也提到，巴特勒已從勇士高層得到強力的保證，球隊希望他下季回歸，並告訴他別理會任何雜音，不用擔心球隊會在交易市場上把他送走。

勇士 Jonathan Kuminga Andrew Wiggins

相關新聞

NBA／公鹿面臨「前所未有」緊繃氣氛！聯盟市場屏息以待字母哥抉擇

公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），近期總是與交易傳聞扯上邊，儘管他先前曾表示，永遠不會向公鹿主動提出交易請求。但根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams

NBA／傳勇士評估將庫明加交易至熱火 換回舊將維金斯補鋒線

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）遭遇ACL撕裂，賽季確定報銷後，傳出勇士交易策略改變，有意將庫明加（Jonathan Kuminga）交易至熱火隊，換回曾效力勇士6季的維金斯（And

NBA／聯盟無弱旅！SGA飆47分雷霆意外不敵東區爐主溜馬

儘管在過去5戰苦吞4敗後戰績又持續探底，但東區爐主溜馬隊在今天與聯盟龍頭雷霆隊之戰卻打出本季最精彩一戰，在首節就狂砍39...

NBA／「亞特蘭大12年魔咒未除」 太陽還傷了主將布克、格林

太陽隊今天進行東區客場6連戰最終場，與老鷹隊交手。剛復出的主力後衛格林（Jalen Green）又受傷，當家球星布克（Devin Booker）第三節也因左腳踝扭傷退場，太陽終場以103：110慘遭逆

NBA／KD飆32分登歷史三分球榜第11 率火箭斷活塞4連勝

在昨天於延長賽不敵76人隊後，火箭隊今天客場之旅來到底特律作客活塞隊主場，並在杜蘭特（Kevin Durant）全場投進...

NBA／贏球卻滿肚子火？泰隆魯怒噴快艇陷入「狗屁狀態」

儘管快艇昨日在主場以112：104擊敗湖人，拿下近17場比賽中的第14勝，但快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽後卻毫無喜色，反而帶著怒氣走進記者會現場，甚至低聲咒罵，顯然對球隊表現極度不滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。