NBA／傳勇士評估將庫明加交易至熱火 換回舊將維金斯補鋒線

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）遭遇ACL撕裂，賽季確定報銷後，傳出勇士交易策略改變，有意將庫明加（Jonathan Kuminga）交易至熱火隊，換回曾效力勇士6季的維金斯（Andrew Wiggins）。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，勇士將評估庫明加交易熱火換回維金斯的可能性。庫明加1月15日提出交易要求後，勇士毫無疑問會持續探索所有交易機會。

維金斯本季在熱火表現穩定，出賽41場，平均得到15.9分、4.9籃板，三分命中率39.8%。庫明加雖昨天因傷提前退場，但傷勢並不嚴重。

勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）日前表態不願交易巴特勒，史坦也提到，巴特勒已從勇士高層得到強力的保證，球隊希望他下季回歸，並告訴他別理會任何雜音，不用擔心球隊會在交易市場上把他送走。