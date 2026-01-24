NBA／竟被拿來和「Kobe單場81分」比較？瑞迪克回憶當年最荒謬媒體辯論

「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）在美國時間2006年1月22日，上演令全球籃球迷永生難忘的「單場81分」神蹟，儘管事隔20年，那場比賽的震撼力依舊深植在無數球迷心中。近日，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也回憶起當年情景，並分享一段至今回想仍讓他哭笑不得的往事。

當時仍效力杜克大學的瑞迪克，正處於大學生涯巔峰期。就在布萊恩締造81分神蹟後沒幾天，瑞迪克在對上維吉尼亞的比賽中，僅用13次出手就轟下40分，表現同樣亮眼。

然而，讓瑞迪克至今回想仍忍不住苦笑的，是當年竟真的出現媒體把這兩場比賽「放在同一個天秤上比較」。

瑞迪克在昨日賽前受訪時笑著回憶，「我那場是13投拿40分，結果ESPN還真的做了一個那種很蠢的辯論，討論『到底是Kobe的81分比較厲害，還是Redick的40分13投比較猛』，我當下只想說：當然是Kobe的81分啊。」

事實上，瑞迪克坦言當年其實並未即時收看那場比賽，但得知消息後仍難以置信。

「我沒有看那場比賽，當天好像是休兵日，只是聽到那個數字時，真的會愣住，後來這些年你不斷看到精華片段，那場比賽就是Kobe的縮影。他就是個殺手，而要拿81分，你真的必須擁有那種殺手心態。」瑞迪克說道。