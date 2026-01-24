NBA／贏球卻滿肚子火？泰隆魯怒噴快艇陷入「狗屁狀態」

儘管快艇昨日在主場以112：104擊敗湖人，拿下近17場比賽中的第14勝，但快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽後卻毫無喜色，反而帶著怒氣走進記者會現場，甚至低聲咒罵，顯然對球隊表現極度不滿。

「每一場比賽都是一樣的狗屁狀況！」泰隆魯在進場時低聲罵道。

談到比賽內容，泰隆魯直指問題核心在於失誤過多，讓對手得以重新找回節奏，「我們就是要更好地保護球權。我們知道他們在落後時一定會把比賽打亂，開始包夾、施壓，我們也有準備，但處理得不好。」

泰隆魯進一步表示，「我們一度領先26分，結果因為失誤，讓對方搶到進攻籃板、投進三分球，又因失誤再被追分。像范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、史馬特（Marcus Smart）都影響很大，詹姆斯也開始搶傳球路線，這畫面大家都很熟悉。」

「我在中場就跟球員說過，領先19分根本不夠。這6年來，每一場比賽都是這樣，不管誰大幅領先，對方一定會追回來。所幸球員最後還是撐住了。」泰隆魯也坦言，這樣的劇本幾乎已經成為常態。

值得一提的是，賽後泰隆魯被問及為何贏球仍如此不滿時，他毫不掩飾地回應，因為他就是想把湖人「打爆」。

回顧比賽內容，快艇上半場火力全開，雷納德（Kawhi Leonard）攻下14分，哈登（James Harden）拿下10分、8助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）也繳出10分、9籃板，幫助球隊以17分優勢進入下半場。第三節甚至一度拉開至77：51。

然而，湖人隨後提高防守強度，第三節末段打出19：7攻勢，第四節更一度將26分落後追至僅剩2分，讓比賽再度緊張。

數據 顯示，快艇全場發生18次失誤，其中上下半場各9次，成為湖人反撲關鍵。儘管如此，快艇仍成功限制唐西奇（Luka Doncic），全場27投僅11中，並讓湖人團隊三分命中率降至33%，最終驚險守住勝利。