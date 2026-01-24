快訊

新春必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」超吸睛

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

NBA／贏球卻滿肚子火？泰隆魯怒噴快艇陷入「狗屁狀態」

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管快艇昨日擊敗湖人，泰隆魯反而帶著怒氣走進記者會現場，甚至低聲咒罵。 美聯社。
儘管快艇昨日擊敗湖人，泰隆魯反而帶著怒氣走進記者會現場，甚至低聲咒罵。 美聯社。

儘管快艇昨日在主場以112：104擊敗湖人，拿下近17場比賽中的第14勝，但快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽後卻毫無喜色，反而帶著怒氣走進記者會現場，甚至低聲咒罵，顯然對球隊表現極度不滿。

「每一場比賽都是一樣的狗屁狀況！」泰隆魯在進場時低聲罵道。

談到比賽內容，泰隆魯直指問題核心在於失誤過多，讓對手得以重新找回節奏，「我們就是要更好地保護球權。我們知道他們在落後時一定會把比賽打亂，開始包夾、施壓，我們也有準備，但處理得不好。」

泰隆魯進一步表示，「我們一度領先26分，結果因為失誤，讓對方搶到進攻籃板、投進三分球，又因失誤再被追分。像范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、史馬特（Marcus Smart）都影響很大，詹姆斯也開始搶傳球路線，這畫面大家都很熟悉。」

「我在中場就跟球員說過，領先19分根本不夠。這6年來，每一場比賽都是這樣，不管誰大幅領先，對方一定會追回來。所幸球員最後還是撐住了。」泰隆魯也坦言，這樣的劇本幾乎已經成為常態。

值得一提的是，賽後泰隆魯被問及為何贏球仍如此不滿時，他毫不掩飾地回應，因為他就是想把湖人「打爆」。

回顧比賽內容，快艇上半場火力全開，雷納德Kawhi Leonard）攻下14分，哈登（James Harden）拿下10分、8助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）也繳出10分、9籃板，幫助球隊以17分優勢進入下半場。第三節甚至一度拉開至77：51。

然而，湖人隨後提高防守強度，第三節末段打出19：7攻勢，第四節更一度將26分落後追至僅剩2分，讓比賽再度緊張。

數據 顯示，快艇全場發生18次失誤，其中上下半場各9次，成為湖人反撲關鍵。儘管如此，快艇仍成功限制唐西奇Luka Doncic），全場27投僅11中，並讓湖人團隊三分命中率降至33%，最終驚險守住勝利。

湖人 快艇 唐西奇 史馬特 Kawhi Leonard Luka Doncic 哈登 雷納德 詹姆斯

相關新聞

NBA／聯盟無弱旅！SGA飆47分雷霆意外不敵東區爐主溜馬

儘管在過去5戰苦吞4敗後戰績又持續探底，但東區爐主溜馬隊在今天與聯盟龍頭雷霆隊之戰卻打出本季最精彩一戰，在首節就狂砍39...

NBA／「亞特蘭大12年魔咒未除」 太陽還傷了主將布克、格林

太陽隊今天進行東區客場6連戰最終場，與老鷹隊交手。剛復出的主力後衛格林（Jalen Green）又受傷，當家球星布克（Devin Booker）第三節也因左腳踝扭傷退場，太陽終場以103：110慘遭逆

NBA／KD飆32分登歷史三分球榜第11 率火箭斷活塞4連勝

在昨天於延長賽不敵76人隊後，火箭隊今天客場之旅來到底特律作客活塞隊主場，並在杜蘭特（Kevin Durant）全場投進...

NBA／贏球卻滿肚子火？泰隆魯怒噴快艇陷入「狗屁狀態」

儘管快艇昨日在主場以112：104擊敗湖人，拿下近17場比賽中的第14勝，但快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽後卻毫無喜色，反而帶著怒氣走進記者會現場，甚至低聲咒罵，顯然對球隊表現極度不滿。

NBA／公鹿面臨「前所未有」緊繃氣氛！聯盟市場屏息以待字母哥抉擇

公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），近期總是與交易傳聞扯上邊，儘管他先前曾表示，永遠不會向公鹿主動提出交易請求。但根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams

NBA／「我已傾盡所有」羅斯球衣退休前夕吐露感動心聲

公牛將於明日對戰塞爾蒂克的賽後，迎來向傳奇致敬的重要時刻，正式為「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉行球衣退休儀式。在典禮前夕，羅斯也接受訪問，語氣中滿是感激與感動。 「這對我來說意義

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。