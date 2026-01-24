NBA／聯盟無弱旅 亞歷山大狂飆47分雷霆意外不敵東區爐主溜馬

儘管在過去5戰苦吞4敗後戰績又持續探底，但東區爐主溜馬隊在今天與聯盟龍頭雷霆隊之戰卻打出本季最精彩一戰，在首節就狂砍39分下，溜馬整場比賽一路保持領先，並在第四節末段擋下雷霆的反撲，以117：114擊敗雷霆，收下賽季第11勝，雷霆則是吞下第9敗。

因為傷病問題開戰績持續在東區末段的溜馬，本季至今已經吞下過一次13連敗與一次8連敗，與鵜鶘、巫師隊展開激烈的「爐主之爭」，不過今天溜馬作客本季僅兩度失守過的雷霆主場，卻打出精彩一戰。

溜馬今天開賽就來勢洶洶，首節就在奈哈德（Andrew Nembhard）領軍下單節狂轟39分，並取得11分領先，儘管接下來三節雷霆也在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下展開猛烈反撲，包括在第三節最後33秒霍姆葛倫（Chet Holmgren）進球後追到僅剩1分差，但第四節中段奈哈德再度接管戰局，幫助溜馬將差距又擴大到12分。

比賽最後5分半鐘，雷霆也展現衛冕軍的強大韌性，在雙位數落後的情況下一路狂追，在比賽最後24秒亞歷山大上籃得手後僅剩1分差，不過溜馬華克（Jarace Walker）接下來4罰俱中，雷霆則是在亞歷山大2罰命中後，由喬伊（Isaiah Joe）抄刀準絕殺三分球失手，最終溜馬就以3分差距帶走勝利，賞給雷霆賽季第9敗，也成為繼馬刺、黃蜂後，本季第3支在雷霆主場取勝的球隊，也再次證明NBA無弱旅的說法。

溜馬今天團隊共5人得分上雙位數，其中奈哈德27分、華克26分、席亞康（Pascal Siakam）21分；至於雷霆則以亞歷山大47分最佳，霍姆葛倫則有25分、13籃板、3阻攻。