NBA／公鹿面臨「前所未有」緊繃氣氛！聯盟市場屏息以待字母哥抉擇

公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），近期總是與交易傳聞扯上邊，儘管他先前曾表示，永遠不會向公鹿主動提出交易請求。但根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，字母哥對球隊現況的挫折感，已來到「前所未有的高點」，也讓聯盟內部開始高度關注公鹿未來動向。

事實上，安戴托昆波早在10月媒體日便曾明確表態，希望自己身處在一個能夠贏球的環境。然而，近幾周公鹿接連挑戰灰狼、金塊、馬刺與雷霆等球隊皆吞下敗仗。

此外，在日前慘敗給雷霆後，安戴托昆波更直言球隊打得太「自私」，也被外界視為其不滿情緒浮上檯面的關鍵時刻。

查拉尼亞在節目中透露，自己近幾周與十多位聯盟相關人士保持聯繫，得到的共識是，公鹿內部氣氛正處於高度緊繃狀態，「當一名像安戴托昆波這樣等級的球員，開始對未來產生不確定感，並與球團進行深入且激烈的討論時，整個組織自然會籠罩在高度不安之中。」

不過，《ESPN》另一名記者記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）則點出現實層面，儘管聯盟各隊都在密切觀察字母哥動向，但至今公鹿仍未跨過關鍵界線。

「整個交易市場其實都在等安戴托昆波的決定，一旦他進入交易市場，勢必牽動多支球隊與大量資產流動。但到目前為止，公鹿並未真正跨過那條線，安戴托昆波也尚未提出交易要求。」

值得一提的是，根據多方消息指出，除非安戴托昆波主動提出交易申請，否則球隊不會考慮交易。

聯盟消息人士也補充，真正的關鍵時間點將落在今年休賽季。屆時，公鹿預計將向安戴托昆波提出頂薪續約，以過往經驗，字母哥最終都會選擇續留，僅在簽約前要求球隊補強陣容。

然而，若安戴托昆波選擇觀望，公鹿勢必得面對是否提前交易、避免將來白白失去他的艱難困境。