NBA／「亞特蘭大12年魔咒未除」 太陽還傷了主將布克、格林

太陽隊今天進行東區客場6連戰最終場，與老鷹隊交手。剛復出的主力後衛格林（Jalen Green）又受傷，當家球星布克（Devin Booker）第三節也因左腳踝扭傷退場，太陽終場以103：110慘遭逆轉，連續12年沒有在亞特蘭大贏球的魔咒持續。

格林替補出賽，只打4分鐘就傷退，據報導原因是右腿筋再度緊繃，以防萬一本場不回歸。布克再度挑起大樑，三節沒打完就狂轟31分。

不過死球狀態時，老鷹歐康古（Onyeka Okongwu）突然停下腳步，布克沒注意直接踩到腳，左腳踝扭傷倒地，表情十分痛苦，需要旁人攙扶才能走退場。太陽三節打完領先7分，但失去布克的太陽群龍無首，末節只拿12分，最終被老鷹逆轉輸球。

Devin Booker is down with an apparent ankle injury —



Prayers up.🙏



(h/t @CourtSideHeat)



pic.twitter.com/ZM2zoxkNHW — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 24, 2026

「鷹王」強森（Jalen Johnson）繳出23分18籃板9助攻的準大三元，歐康古拿下25分，第六人麥凱倫（CJ McCollum）挹注21分。

布克攻下全場最高的31分，傷勢沒有進一步消息。艾倫（Grayson Allen）和格里斯佩（Collin Gillespie）都拿下16分，布魯克斯（Dillon Brooks）18中4只進帳11分。值得一提的是，太陽上一次擊敗老鷹是美國時間2014年3月24日。