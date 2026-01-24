NBA／盜走詹姆斯上億冠軍賽球衣只賣314萬 前熱火安保監守自盜遭逮

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯熱火時期的球衣。 美聯社
詹姆斯熱火時期的球衣。 美聯社

熱火隊在近期傳出遭到前安保人員監守自盜的狀況，名叫佩雷斯（Marcos Thomas Perez）前員警，在退休後於曾任職於熱火並擔任NBA安保人員，在這段期間他盜竊了400多件的球衣與紀念物品，其中包括一件詹姆斯在熱火時期於總冠軍賽穿過的球衣，僅以10萬美元（約台幣314萬元）代價售出，最終這件球衣在蘇富比拍賣中以370萬美元（約台幣1.16億元）成交。

62歲的佩雷斯在去年8月承認犯下跨洲運輸和轉移贓物罪，在本月初遭到判處3年聯邦監禁，並被勒令支付近190萬美元的賠償金。

曾在邁阿密警局工作25年的佩雷斯，在退休後於2016年至2021年任職於熱火，之後則是轉當NBA安保人員直至2025年，佛羅里達州南區聯邦檢察官在一份聲明中指出，「這名被告曾是一名員警，他辜負了公眾的信任，並利用其與我們摯愛的家鄉球隊關係謀取私利。」

根據調查報告顯示，佩雷斯利用擔任熱火主場卡西亞中心的比賽日安保人員身分，在主場中一間戒備森嚴的器材室中盜竊了400多件的球衣與紀念物品，其中包括多項熱火球團預計在未來列入球隊博物館展示的紀念品，並透過多個線上市場出售，在過去3年多來售出了近100件贓物，獲利約190萬美元。

而佩雷斯為了儘速脫手大多以低價出售，其中包括以10萬美元價格售出一件詹姆斯在熱火時期在總決賽穿過的球衣，最終該球衣輾轉至蘇富比進行拍賣，以370萬美元的價格成交，至於佩雷斯手中剩餘的300多件贓物也已經被警方追回，熱火球團也證實這些物品是他們遭到盜取。

熱火

