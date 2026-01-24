NBA／「我已傾盡所有」羅斯球衣退休前夕吐露感動心聲

公牛將於明日對戰塞爾蒂克的賽後，迎來向傳奇致敬的重要時刻，正式為「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉行球衣退休儀式。在典禮前夕，羅斯也接受訪問，語氣中滿是感激與感動。

「這對我來說意義非凡……無論是球迷、教練、家人，還有那些從外地、甚至海外專程來看球的球迷，這一切是屬於我們大家的，我真的非常感謝。」羅斯表示。

根據《Sports Illustrated》記者舒斯特（Elias Schuster）報導，羅斯在典禮前一天已搶先看到屬於自己的退休球衣。

當羅斯親眼看到即將高掛於聯合中心的球衣時，他感性地說道，「能和那些偉大的名字一起被掛上去，這份榮耀遠超過我個人。」

「每一位隊友、每一位球迷，我們現在都一起站在那裡了。我覺得自己已經傾盡所有，也用最純粹、最艱難的方式和所有人競爭。最重要的是，我的同儕尊重我打球的方式。」羅斯補充道。

此外，公牛官方社群也釋出影片，記錄球衣橫幅製作過程，羅斯的母親與他就讀過的西米恩高中（Simeon Academy）師長，也在影片中獻上祝福。

不僅如此，在典禮登場前，羅斯也持續與球迷互動，近日更特別開設快閃花店，親自向球迷送出象徵自己的玫瑰花，回饋一路支持他的芝加哥球迷。

出生於芝加哥的羅斯，在2008年以選秀狀元身份加盟家鄉球隊公牛，並一度被公牛視為後喬丹（Michael Jordan）時代的中興希望，而羅斯也確實在效力公牛的8個賽季中帶給球迷滿滿的期待，並在2011年獲選為年度MVP，成為史上最年輕的MVP獲獎者。

未來，羅斯的名字將與喬丹（Michael Jordan）的23號、皮朋（Scottie Pippen）的33號、史隆（Jerry Sloan）的4號，與洛夫（Bob Love）的10號球衣一同被高懸在聯合中心球場上空。