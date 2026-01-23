NBA／詹皇自認對湖人「忠誠」 41歲只看高爾夫、不在乎外界眼光

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 美聯社
《ESPN》日前發布萬字長文，說明湖人女老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）的家族內鬥，內容中提到詹姆斯（LeBron James），對此詹姆斯今天受訪時直言，「我不在乎那些報導。」

報導內容提到，湖人2021年交易掉衛斯特魯克（Russell Westbrook）後，原本不想在隔年續約詹姆斯，還想把他交易到快艇隊，但最後仍續約，且有不得交易條款。球團2024年選秀會第55順位選進詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James），促成父子同隊佳話，但珍妮巴斯認為詹姆斯不感恩，沒有公開感謝球團選了布朗尼。

珍妮巴斯否認上述報導內容，直呼報導對詹姆斯不公平。詹姆斯受訪時則表示，「從我來這裡到現在，我一直都用最大的尊重、榮譽和尊嚴代表這支球隊，我會說是忠誠吧。老實說，我待在這的時間，比其他球隊都久，除了克里夫蘭（騎士）以外。」

詹姆斯強調，「我真的不在乎那些文章，不在乎什麼故事、Podcast、那些有的沒的，那些東西影響不了我。我41歲了，每天看高爾夫，不在乎什麼文章、不在乎別人怎麼看我。只要認識我的人，都知道我是怎樣的人就好，我的隊友也知道我是怎樣的人，這才是最重要的。老實說，別人怎麼想我，我一點都不在乎。」

