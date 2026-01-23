快訊

NBA／巴特勒倒下仍有信心 柯瑞：只要我上場就有機會贏球！

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞永遠相信有機會贏球，只要他還站在場上。 法新社
柯瑞永遠相信有機會贏球，只要他還站在場上。 法新社

球員照片
Stephen Curry
位置 後衛
得分 27.4
籃板 3.72
助攻 4.9
抄截 1.06

2025-2026賽季

勇士巴特勒Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂報銷後，狀況持續雪上加霜。今日作客獨行俠一戰，23歲前鋒庫明加Jonathan Kuminga）起跳後不慎傷到左腿，下半場未再回歸，當家球星柯瑞（Stephen Curry）也針對球隊連續傷兵狀況作出回覆。

柯瑞先是談到巴特勒報銷對球隊帶來的衝擊，「這對每個人來說都很難接受，這不是秘密。但只要我還站在場上，我永遠相信我們有機會贏球。」

不過被問到交易截止日可能的球員異動時，柯瑞明確拒談，「我現在不談這些事，我們只是想在客場贏一場比賽。距離截止日還有時間，距離季後賽也還有時間。我現在不需要去想那些問題。」

所幸根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，庫明加初步診斷為腳踝扭傷，伴隨膝蓋輕微過度伸展，傷勢並不嚴重。總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也透露，庫明加將接受膝蓋與腳踝MRI檢查，目前並不認為是長期傷勢。

然而，巴特勒報銷、庫明加傷情待觀察的情況下，也讓勇士在交易截止日前，對庫明加未來去留的抉擇，增添更多不確定性。

