TPBL／「豹達桃園」高錦緯前進建國國小 與300位學生互動教學 

桃園台啤永豐雲豹積極落實「深耕在地」精神，長期固定舉辦「豹達桃園」校園巡迴企劃，今天正式邁入第28站，本次活動出動12位本土球員，造訪桃園市桃園區建國國小，也是企劃推動以來規模最盛大的場次，全校共有超過300位師生熱情參與，不僅在寒冷天氣中為校園注入滿滿熱情與活力，也展現球團深耕桃園基層、回饋在地的堅定決心。

本次校園巡迴活動由12位雲豹本土球員共同出席，在一日總教練「小高」高錦瑋的引導下，12位本土球員們與300多位學生進行籃球互動教學，從基礎動作到趣味競賽，球員們與孩子們玩成一片，儘管氣溫僅有10多度，現場氣氛依舊熱絡，孩子們在球員親切引導下盡情奔跑、揮灑汗水，創造出獨特且珍貴的校園回憶。

雲豹球團表示，「豹達桃園」校園巡迴企劃已推動多年，每月皆主動與桃園在地學校合作，球員利用訓練與賽事空檔時間走進校園，透過籃球互動回饋地方、扎根基層。此次感謝建國國小大力支持，動員數百位師生一同參與，也期盼未來能持續擴大巡迴能量走遍桃園各地，讓籃球種子在每一所校園中扎根發芽。

桃園市桃園區建國國小校長莊凱安與全隊合照。圖／桃園台啤永豐雲豹提供

建國國小校方也感謝桃園台啤永豐雲豹的用心安排，讓孩子們有機會近距離與職業球員互動，不僅學習籃球技巧，也透過運動建立自信，更讓孩子創造屬於校園的珍貴回憶。

今天擔任校園巡迴「一日總教練」的高錦瑋也感性分享，他表示很開心能利用賽事空檔參與這麼有意義的活動，也非常支持球團的「豹達桃園」企劃，自己在季初主場賽事中就曾協助一位因校園巡迴活動而結緣的孩子圓夢，讓他深刻感受到基層推廣的價值與意義，高錦瑋說：「看到孩子們在球場上充滿朝氣的笑容，就是球員回饋基層最大的動力，希望豹達桃園的企劃能帶給更多學生正向的啟發，最後也感謝建國國小的熱情接待，期盼孩子們都能因為籃球，找到快樂與成長的力量！」