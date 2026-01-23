NBA／童言無忌！小朋友問「被勇士格林扁的感覺」 波爾高EQ回應

鵜鶘隊波爾（Jordan Poole）今天和隊友墨菲（Trey Murphy III）參加活動，與小朋友們親切交流。小朋友提出一個犀利問題：「被格林（Draymond Green）扁的感覺如何？」波爾展現高EQ回應，引發球迷熱議。

鵜鶘球團邀當地小朋友參觀球場，波爾與小朋友們進行問答環節，當被問到誰是他勇士時期最喜歡的隊友？波爾的答案是現在也效力鵜鶘的魯尼（Kevon Looney），波爾補充說：「當然還有柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和維金斯（Andrew Wiggins），所有人都很酷。」

波爾問小朋友：「你之前看過我們在勇士打球？」小朋友竟犀利提問：「被格林扁的感覺如何？」波爾沒有生氣，快速回答：「這很難啊！小兄弟。」

波爾原本是勇士寄予厚望的年輕新星，但2022年10月隊內訓練因口角衝突，被資深球員格林毆打，成為當時的熱門話題，波爾後來在2023年7月被交易到巫師隊。