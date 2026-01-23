NBA／柯瑞轟38分正負值-24 柯爾喊詭異：他不在我們打比較好

Stephen Curry 位置 後衛 得分 27.4 籃板 3.72 助攻 4.9 抄截 1.06

在巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂確定本季報銷後，勇士今日再度以115：123不敵獨行俠，苦吞2連敗。儘管柯瑞（Stephen Curry）全場轟下38分、投進8記三分球，卻出現正負值-24、全場倒數第二低的罕見數據，讓總教練柯爾（Steve Kerr）賽後直言，這張技術統計表真的很詭異。

「他當然展現了自己的能力，但很諷刺的是，我們今晚真正打得不錯的，反而是沒有柯瑞在場的時段。這張技術統計表真的很詭異，柯瑞拿了38分，正負值卻是-24。」

這是柯瑞本季第14場30分以上比賽，也是第8場至少拿下38分的演出，但勇士在柯瑞30分以上的比賽中僅取得6勝8敗，在38分以上的比賽更是3勝5敗。

事實上，柯瑞本場一人投進14球、轟下38分，其餘四名先發合計進11球、僅拿30分；外線方面，柯瑞單場8記三分球，也比全隊其他球員加起來的7記還多。

值得注意的是，獨行俠本季場均禁區失分高居聯盟最多（55.9分），但勇士卻不斷選擇外線出手，最終全場三分球46投僅15中，命中率32.6%；若排除柯瑞，其餘球員更是31投僅7中，命中率跌至22.6%。

此外，勇士全場甚至錯失多達14次被判定為「上籃」的出手機會。經過本場失利後，勇士目前戰績來到25勝2敗，領先西區第9的拓荒者僅1.5場勝差。