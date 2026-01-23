NBA／承認庫明加被冰與巴特勒有關 勇士主帥：不是好的組合

勇士隊23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）具備不俗身體素質，擁有季後賽場均破20分的實績，但始終未獲得總教練柯爾（Steve Kerr）信賴。柯爾接受訪問時承認，庫明加之前不能上場的原因，與賽季已報銷的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）有關。

巴特勒因傷賽季報銷，庫明加從板凳出發，馬上繳出單場20分的好表現。柯爾解釋過去幾周不讓庫明加上場的原因，「他和巴特勒一起上場時很難配合好，這真的不是一個很好的組合，我之前也說過，用桑托斯（Gui Santos）或小裴頓（Gary Payton II）這種短時間爆發的球員，其實比庫明加更適合。」

「現在巴特勒不在了，庫明加當然就有他的角色，也一定會上場發揮。我對他的表現非常滿意，覺得他把自己準備得很好，維持住比賽節奏。」柯爾說。

巴特勒受傷前勇士打出一段12勝4敗佳績，柯爾表示現在先發陣容和輪換方式又要重新調整，「我們必須決定先發怎麼排、哪些組合最合理，不只是先發五人，還有柯瑞下場休息的時間，以前通常是巴特勒接管比賽，現在少了這種主宰比賽的進攻發動機，我們最人擔心那段時間。」

勇士隊今天作客獨行俠隊主場，庫明加只打9分鐘就因傷退場，留下10分2助攻1籃板2抄截、正負值+18的數據。受傷的腳踝和膝蓋經初步檢測後，都被評估不嚴重，明天早上再決定是否做MRI。