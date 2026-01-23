NBA／打到臉幫對手進球！金塊葛登自嘲將登上「俠客烏龍球」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
葛登賽後笑說自己肯定會上「俠客烏龍球」。 路透。
葛登賽後笑說自己肯定會上「俠客烏龍球」。 路透。

金塊今日以117：110擊敗巫師，戰績持續穩居西區第三。然而比起勝負結果，真正引發外界討論的，卻是一段意外製造出的場上插曲，也讓金塊葛登（Aaron Gordon）賽後笑說自己肯定會上「俠客烏龍球」。

回顧當下，首節剩下9分多鐘時，巫師薩爾（Alex Sarr）在一次失去控制的出手後，球卻意外彈向葛登，隨後直接打中他的臉部後反彈進框，形成罕見的「烏龍助攻」，瞬間成為全場焦點。

對於這記極具話題性的畫面，葛登賽後毫不避諱地自嘲，甚至主動預告自己將登上「俠客烏龍球」。

「那真的太好笑了，我一定要留那段影片，肯定會上《Shaqtin’a Fool》。我以前有過烏龍球，但還真的沒遇過是打到頭的，這球很厲害。」戈登笑著說道。

戈登也回憶當下第一反應，「球飛過來的時候，我心裡只想著：『完了。』」

此外，在當家約柯奇（Nikola Jokic）因膝傷缺陣期間，金塊並未出現明顯戰力下滑，除了陣容深度提升外，華森（Peyton Watson）的成長，以及戈登與當家後衛穆雷（Jamal Murray）的穩定輸出，金塊仍被外界視為具備爭冠實力的球隊之一。

金塊 巫師 Aaron Gordon Jamal Murray Nikola Jokic

