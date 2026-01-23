NBA／湯普森兄弟對決將登場！弟弟放話讓哥哥見識「重量訓練」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森直言與雙胞胎哥哥的場上對決，其實比外界想得輕鬆。 美聯社。
明天活塞交手火箭之戰，焦點之一無疑是「湯普森兄弟對決」。昨日賽後活塞前鋒湯普森（Ausar Thompson）接受媒體採訪，直言下一場與雙胞胎哥哥湯普森（Amen Thompson）的場上對決，其實比外界想得輕鬆。

「對上他其實很輕鬆，那是我哥哥。他年紀比我大，但我比較重，所以我要讓他見識一下重量訓練。」湯普森笑著說道。

儘管是兄弟對決，湯普森也強調自己仍會以平常心看待這場比賽，並不會因為對手是家人而有所不同。他表示，能和兄弟同時站上NBA舞台，本身就是一件值得感恩的事。

本季至今，湯普森已成為活塞先發陣容中的重要一環，場均可貢獻10.9分、5.9籃板，投籃命中率達50.8%，不僅在進攻端穩定輸出，防守端的影響力更是備受肯定，被視為聯盟最具潛力的外線防守者之一。

值得一提的是，哥哥同樣以防守見長，兄弟倆在多項防守數據上長期名列前茅。兩人至今已在NBA賽場上交手4次，弟弟在被哥哥主防時，場均可繳出9.8分、5.8籃板；哥哥面對弟弟防守時，場均則為10.3分。

活塞 火箭

