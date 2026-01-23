快訊

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

NBA／單場70分兩周年再飆大三元 安比德笑稱要回家與老婆討論生子日

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

76人一哥安比德在兩年前的今天與馬刺之戰以單場70分寫下個人生涯得分新高，就在迎來兩周年之際，他今天又在與火箭之戰繳出32分、15籃板、10助攻的大三元表現，幫助76人在延長賽取勝，對於美國時間1月22日儼然成為個人幸運日，安比德賽後也笑著表示，回家後要與老婆好好「算日子」，希望下個孩子在這天出生。

儘管本季開季受到傷勢困擾，但76人一哥安比德近期逐漸重拾MVP級身手，在今天與火箭之戰，他不僅拿下個人本季首度的大三元，上場46分鐘還創下個人近3年來新高，讓76人總教練諾斯（Nick Nurse）都直言，這對於過去3年飽受傷病所苦的安比德來說無疑是一次重大進步。

談到在單場70分的兩周年日這天，再度打出個人本季代表作，安比德賽後受訪時也輕鬆的與媒體笑稱，「賽後我就在想說，也許我應該要在1月22日這天生個孩子，那天似乎是個好日子，回家後我和老婆可能會討論一下，好好算算日子，確保能在1月22日這天生個孩子。」

安比德與巴西名模老婆德寶拉（Anne de Paula）從2018年開始交往，兩人也在2020年誕下一子，並在2023年完成婚禮，而安比德生涯至今已是第4度在美國時間1月22日出賽，並拿下3勝1敗佳績。

延伸閱讀

NBA／「買犯」太誇張！火箭教練團抱怨安比德比賽方式

NBA／安比德本季首度大三元、馬克西36分 76人OT逆轉火箭

NBA／終於等到三巨頭都20+ 76人大勝巫師21分

NBA／安比德本季首灌超嗨 76人新秀笑稱：跳得比我想的高

相關新聞

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

湖人與快艇在今天上演本季第3度的「洛城內戰」，前三節快艇在雷納德（Kawhi Leonard）火力全開領軍下一度取得26...

NBA／柯瑞8記三分球38分白忙一場 勇士傷庫明加不敵獨行俠

近期因為巴特勒（Jimmy Butler）膝傷報銷氣氛低迷的勇士，今天作客獨行俠主場，又在首節發生庫明加（Jonatha...

NBA／等休賽季再全力梭哈？勇士鎖定字母哥、詹姆斯動向

根據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）與《ClutchPoints》多方消息指出，勇士正密切關注「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與湖人球

NBA／安比德本季首度大三元、馬克西36分 76人OT逆轉火箭

近期拉出一波3連勝的火箭，今天作客76人主場卻踢到鐵板，在第四節最後5分鐘還一度保有8分領先下，卻被76人雙巨頭和烏布瑞...

NBA／單場70分兩周年再飆大三元 安比德笑稱要回家與老婆討論生子日

76人一哥安比德在兩年前的今天與馬刺之戰以單場70分寫下個人生涯得分新高，就在迎來兩周年之際，他今天又在與火箭之戰繳出3...

NBA／「買犯」太誇張！火箭教練團抱怨安比德比賽方式

近期拉出一波3連勝的火箭，今日作客76人主場並激戰至延長賽，儘管火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）全場狂砍36分、投進5記三分球，另有7籃板、3助攻表現，但也發生8次失誤，最終仍以122：12

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。