NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人唐西奇(左)。 路透
湖人唐西奇(左)。 路透

湖人隊與快艇隊在今天上演本季第3度的「洛城內戰」，前三節快艇在雷納德（Kawhi Leonard）火力全開領軍下一度取得26分領先，不過湖人在板凳球員助拳下在第四節追到僅剩2分差距，但關鍵時刻哈登（James Harden）、柯林斯（John Collins）兩記三分球命中，幫助快艇以112：104擊敗湖人。

湖人與快艇本季前兩度洛城內戰各拿下一勝，今天雙方則是在快艇主場碰頭，首節湖人唐西奇（Luka Doncic）就手感發燙單節進帳12分，不過快艇在雙巨頭雷納德與哈登領軍下同樣團隊火力全開，上半場打完快艇也以17分差距領先湖人。

易籃後，快艇的火力絲毫不減，在第三節中段一度取得全場最高的26分領先，不過湖人板凳球員在此時挺身而出，幫助球隊一路將差距縮小到個位數，第四節中段更在唐西奇投進三分球後，追到僅剩2分差，但快艇接下來也靠著哈登三分球命中止血。

比賽最後1分半鐘湖人打出一波11：2再度追到僅剩4分差，但倒數43秒柯林斯（John Collins）投進致命三分球，澆熄湖人最終反撲氣燄，最終以8分差距中斷湖人2連勝。

快艇今天上場9名球員就有7人得分上雙，其中雷納德24分，哈登、祖巴茲（Ivica Zubac）分別有18分、10助攻、7籃板與18分、19籃板，湖人則以唐西奇32分、11籃板、8助攻最佳，不過正負值「－16」卻是全隊最低的球員，詹姆斯23分、6助攻、5籃板。 

