NBA／「買犯」太誇張！火箭教練團抱怨安比德比賽方式

近期拉出一波3連勝的火箭，今日作客76人主場並激戰至延長賽，儘管火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）全場狂砍36分、投進5記三分球，另有7籃板、3助攻表現，但也發生8次失誤，最終仍以122：128吞敗。賽後，火箭教練團也對於76人中鋒安比德（Joel Embiid）的比賽方式，表達了強烈不滿。

火箭助理教練埃維（Royal Ivey）賽後直言，安比德在上半場獲得過多罰球機會，「安比德上半場就投了9次罰球，這樣『買犯』真的有點誇張。我們必須更有紀律，不要隨便伸手，他就是在等你去揮手製造犯規。」

埃維也露透，火箭原本的策略是透過進攻消耗安比德的體能，迫使他在防守端承擔更多壓力，「要一直往他身上打，讓他在防守端也得付出代價。他現在只想進攻，那我們就逼他防守。」

然而，這項策略最終未能奏效，安比德在下半場依舊主宰戰局，雖然易籃後僅獲得3次罰球，但全場仍繳出32分、10助攻、15籃板的成績，上演本季首次「大三元」演出，成功帶領76人守住勝利。