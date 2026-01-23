快訊

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭作家專書出版

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

NBA／「買犯」太誇張！火箭教練團抱怨安比德比賽方式

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭教練團對於76人中鋒安比德的比賽方式，表達了強烈不滿。 法新社。
火箭教練團對於76人中鋒安比德的比賽方式，表達了強烈不滿。 法新社。

近期拉出一波3連勝的火箭，今日作客76人主場並激戰至延長賽，儘管火箭球星杜蘭特Kevin Durant）全場狂砍36分、投進5記三分球，另有7籃板、3助攻表現，但也發生8次失誤，最終仍以122：128吞敗。賽後，火箭教練團也對於76人中鋒安比德Joel Embiid）的比賽方式，表達了強烈不滿。

火箭助理教練埃維（Royal Ivey）賽後直言，安比德在上半場獲得過多罰球機會，「安比德上半場就投了9次罰球，這樣『買犯』真的有點誇張。我們必須更有紀律，不要隨便伸手，他就是在等你去揮手製造犯規。」

埃維也露透，火箭原本的策略是透過進攻消耗安比德的體能，迫使他在防守端承擔更多壓力，「要一直往他身上打，讓他在防守端也得付出代價。他現在只想進攻，那我們就逼他防守。」

然而，這項策略最終未能奏效，安比德在下半場依舊主宰戰局，雖然易籃後僅獲得3次罰球，但全場仍繳出32分、10助攻、15籃板的成績，上演本季首次「大三元」演出，成功帶領76人守住勝利。

安比德 76人 杜蘭特 Joel Embiid Kevin Durant

相關新聞

NBA／柯瑞8記三分球38分白忙一場 勇士傷庫明加不敵獨行俠

近期因為巴特勒（Jimmy Butler）膝傷報銷氣氛低迷的勇士，今天作客獨行俠主場，又在首節發生庫明加（Jonatha...

NBA／等休賽季再全力梭哈？勇士鎖定字母哥、詹姆斯動向

根據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）與《ClutchPoints》多方消息指出，勇士正密切關注「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與湖人球

NBA／庫明加表現優異卻因傷提前退場 勇士記者曝傷勢情況

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）連2場出賽，但今天只打9分鐘就因為扭傷左腳踝退場，本場比賽不會回歸。 勇士今天作客

NBA／戴維斯行情持續降溫！ 經紀人保羅仍希望獨行俠交易

獨行俠戴維斯（Anthony Davis）日前因左手韌帶受傷，確定缺陣至少六周，傷勢也直接影響其交易行情。然而，根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim McMahon）指出，保羅已明確表態，希望戴維斯被

NBA／安比德本季首度大三元、馬克西36分 76人OT逆轉火箭

近期拉出一波3連勝的火箭，今天作客76人主場卻踢到鐵板，在第四節最後5分鐘還一度保有8分領先下，卻被76人雙巨頭和烏布瑞...

NBA／「Kobe單場81分20周年」對手教練回憶：他從沒到處炫耀

美國時間2006年1月22日「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）在湖人隊主場，上演令全世界籃球迷難忘的「單場81分」神蹟，這場比賽已是20年前的事，球迷和NBA官方今天紛紛發文緬懷，當年對手暴龍

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。