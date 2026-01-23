NBA／佛雷格三分成隱憂？諾維茨基笑談自身經驗：完全不擔心

獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）近期表現逐漸兌現外界期待。不過，他的三分球穩定度仍持續成為討論焦點。對此，獨行俠傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）則顯得相當淡定，直言完全不擔心。

諾維茨基日前在《NBA on Prime》節目中以自身經驗替後輩緩頰，並笑著表示，「說個有趣的小事，我新秀球季的三分命中率只有29%，結果後來一切也都還不錯。所以我們一點都不擔心佛雷格的三分球。」

此外，諾維茨基也點出角色負擔，是影響佛雷格外線投射的原因之一，「球季初期他肩上的責任很多，不只要控球，還要組織進攻、讓每個人都參與進來。但你可以看到，他每個月都在進步，出手時也越來越有自信。」

諾威斯基進一步補充，「最近他站回比較熟悉的位置後，節奏變得很好，場均26分、5籃板，投籃命中率接近五成。」

事實上，年僅19歲的佛雷格仍處於學習與調整階段，隨著比賽經驗持續累積，若能逐步提升外線穩定度，勢必將讓他的進攻威脅再上一層樓。