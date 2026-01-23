NBA／「Kobe單場81分20周年」對手教練回憶：他從沒到處炫耀

美國時間2006年1月22日「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）在湖人隊主場，上演令全世界籃球迷難忘的「單場81分」神蹟，這場比賽已是20年前的事，球迷和NBA官方今天紛紛發文緬懷，當年對手暴龍隊的總教練米契爾（Sam Mitchell）也現身說法。

官網報導形容，張伯倫（Wilt Chamberlain）1962年的單場100分神蹟沒有照片、影片和推文，只靠手拿白紙寫上數字的照片紀錄下來，布萊恩的81分成為這個時代的「張伯倫100分」。布萊恩的81分符合現代比賽規則與節奏，由一位影響力極深的傳奇球星完成，全程有影像紀錄，發生在科技開始起飛的年代，對的球員、對的時間、對的一切。

布萊恩上場42分鐘，46投28中（7顆三分球），命中率60%，罰球20投18中，還有3次抄截，僅發生3次失誤。下半場一人獨得55分，壓過暴龍全隊的41分。幫助湖人克服上半場14分落後，終場以122：104拿下勝利。

當時擔任暴龍總教練的米契爾受訪時直言，「我早就釋懷了，那可是他X的科比布萊恩，他那天手感火燙，我們只能吞下來，還能怎樣？」

米契爾強調，自己想盡所有防守戰術還是守不住布萊恩，「我把能想到的防守全用上了，甚至回頭翻大學時代人家用來對付我的戰術。Box-and-1、Triangle-and-2，你有多久沒聽過這種防守了？全部都用上了。就像我說的，他是史上最偉大球員之一。那天晚上不管對手是誰，他都會拿81分。」

米契爾形容，就算歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、羅德曼（Dennis Rodman）和格林（Draymond Green）合體守布萊恩，一樣沒用。有人認為應該對布萊恩凶狠犯規，對此米契爾直言，「我以前是職業球員，現在是教練，我叫人去傷害一個打得正好的球員？那算什麼競爭？那算什麼籃球？我知道怎麼有尊嚴地輸球。」

多年後布萊恩與米契爾再碰面，兩人聊很久，米契爾回憶布萊恩當時對他說，「如果我拿81分但輸球，大家會說我自私。不同之處在於，我永遠專注想辦法贏球。」米契爾強調，「這就是他的心態與思考方式。他從來沒拿81分這件事到處炫耀。」