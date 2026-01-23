快訊

NBA／柯瑞8記三分球38分白忙一場 勇士傷庫明加不敵獨行俠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞全場賣力投進8記三分球拿下38分仍是孤掌難鳴。 路透
柯瑞全場賣力投進8記三分球拿下38分仍是孤掌難鳴。 路透

本場賽事

-

:

-

球員照片
Stephen Curry
位置 後衛
得分 27.1
籃板 3.71
助攻 5.1
抄截 1.09

2025-2026賽季

近期因為巴特勒（Jimmy Butler）膝傷報銷氣氛低迷的勇士，今天作客獨行俠主場，又在首節發生庫明加（Jonathan Kuminga）扭傷退場的狀況，儘管「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry） 全場賣力投進8記三分球拿下38分，但仍是孤掌難鳴，最終勇士就以115：123不敵獨行俠吞下2連敗。

勇士巴特勒在日前與熱火之戰發生右膝蓋前十字韌帶撕裂傷的狀況，導致賽季提前報銷，讓本季一路走得跌跌撞撞的勇士再度遭遇打擊，甚至被認為已經失去爭冠可能性。

在前一場就遭到暴龍轟炸的情況下，今天勇士作客獨行俠主場也再度面對嚴苛挑戰，獨行俠今天展現多點開花的攻勢，尤其是狀元郎佛雷格在上半場就展現攻守俱佳的表現，幫助獨行俠一度取得5分領先。

不過第三節勇士柯瑞挺身而出，他單節個人拿下13分，帶領勇士團隊攻下39分逆轉戰局，但第四節獨行俠外線火力全開，開節就連續投進4記三分球，且都由不同球員命中，隨後馬歇爾（Naji Marshall）又與克里斯提（Max Christie）攜手帶動一波12：0的攻勢，逆轉戰局，反觀勇士格林（Draymond Green）卻在比賽最後3分多鐘時犯滿離場，最終獨行俠也以8分差距賞給勇士2連敗。

獨行俠今天以馬歇爾攻下30分、9助攻、7籃板最佳，佛雷格與克里斯提則皆有21分進帳，在戴維斯（Anthony Davis）等主力缺陣的情況下，近期卻是拉出一波4連勝；至於勇士柯瑞共投進8記三分球拿下38分，與拿下12分的穆迪（Moses Moody）和替補上陣攻下22分的梅爾頓（De'Anthony Melton），是全隊唯三得分上雙的球員。

勇士 獨行俠 Stephen Curry Jonathan Kuminga Draymond Green

