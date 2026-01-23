NBA／等休賽季再全力梭哈？勇士鎖定字母哥、詹姆斯動向

根據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）與《ClutchPoints》多方消息指出，勇士正密切關注「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與湖人球星詹姆斯（LeBron James），而實際操作時間點，將落在休賽季。

費雪指出，勇士並不預期在交易截止日前能對兩人出手，但若字母哥與詹姆斯在休賽季正式被擺上交易市場，勇士勢必會成為主要競逐者之一。

「消息來源表示，若公鹿真的開放字母哥交易，勇士將會積極參與談判，同時也會探索在詹姆斯成為自由球員後，促成他與柯瑞（Stephen Curry）搭檔的可行性。」費雪寫道。

此外，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）也指出，聯盟內部普遍認為，公鹿與字母哥的關係已逐漸走向臨界點。

「若字母哥向公鹿提出交易申請，勇士老闆拉科柏（Joe Lacob）將不惜一切代價，讓球隊站在談判最前線。多名消息人士透露，字母哥是勇士唯一願意在截止日前動用所有資產去追逐的球員。」席格爾寫道。

不僅如此，《ESPN》名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）也形容字母哥與公鹿的關係，如同聯盟公認即將走向分手的伴侶，「這幾乎就像是一對所有人都知道可能會離婚的夫妻，只是不確定是在復活節前，還是7月4日前。」

「就我所知，公鹿目前仍未接聽任何關於字母哥的來電，只主動對外詢價。但我可以告訴你，聯盟各隊都已經準備好，認為這段關係終究會走向分離。」

至於詹姆斯同樣成為話題焦點，《ESPN》記者霍姆斯（Baxter Holmes）在一篇巴斯家族的專題報導中指出，巴斯（Jeanie Buss）近年對詹姆斯的態度已出現轉變，甚至曾評估不續約、或將其交易的可能性，不過球隊董事長巴斯本人已否認相關說法。

席格爾補充指出，「勇士近年來確實曾多次評估，是否能讓詹姆斯與柯瑞在生涯末段聯手，這幾乎已成為雙方每年都會進行的討論。勇士也曾在前年交易截止日前，曾認真嘗試過追逐詹姆斯。」

「隨著湖人局勢逐漸緊張，若詹姆斯真的在休賽季離開湖人，他與經紀人保羅（Rich Paul）是否願意考慮放棄交易否決權、轉戰勇士，將成為關鍵。」