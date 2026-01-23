快訊

王月跌倒重傷開顱保命！ 陳鴻曝最新病況 網友看了全鼻酸

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

NBA／安比德本季首度大三元、馬克西36分 76人OT逆轉火箭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安比德今天有32分、10助攻、15籃板大三元演出。 路透
安比德今天有32分、10助攻、15籃板大三元演出。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

近期拉出一波3連勝的火箭，今天作客76人主場卻踢到鐵板，在第四節最後5分鐘還一度保有8分領先下，卻被76人雙巨頭和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）攜手扳平戰局，延長賽76人更是靠著馬克西（Tyrese Maxey）獨拿6分，最終以128：122中斷火箭連勝。

76人在近期傷兵都陸續歸隊後，卻在過去4場比賽吞下3敗，其中包括兩度敗給騎士，而今天在主場迎戰火箭又險些吞敗，來訪的火箭今天首節外線火力全開，單節共投進6記三分球、拿下34分，但前兩節76人也展現兇猛進攻火力，尤其球隊一哥安比德（Joel Embiid）延續近期的火燙手感，在第二節個人就進帳12分，幫助76人上半場打完保有7分領先。

易籃後，76人出現手感降溫的狀況，讓火箭在杜蘭特領軍下展開反撲，加上替補上陣的謝普得（Reed Sheppard）在第四節外線火力全開，一度連續投進3記三分球幫助火箭在該節剩下5分鐘時取得8分領先。

不過76人三巨頭也在此時挺身而出，3人聯手包辦了球隊該節的最後16分得分，幫助76人將比賽帶入延長賽，延長賽馬克西與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）攜手助76人取得領先，儘管火箭靠著杜蘭特倒數23秒的拋投一度追到2分差，但關鍵時刻馬克西兩罰俱中，加上火箭發生失誤讓馬克西在倒數6.4秒快攻灌籃，粉碎了火箭追分希望，最終76人就以6分差距帶走勝利。

76人今天以馬克西攻下36分、10助攻最佳，安比德則有32分、10助攻、15籃板大三元演出，烏布瑞26分，喬治10分、7籃板、4助攻，至於火箭則以杜蘭特36分最佳，但他也發生高達8次失誤，而火箭在今天輸球後，本季延長賽6戰僅拿下1勝。

延伸閱讀

NBA／總得分被杜蘭特超越 諾維茨基讚嘆：史上最純粹得分手

NBA／總得分超越諾維茨基躍居史上第6 杜蘭特下一步挑戰「籃球之神」

NBA／杜蘭特挺身狂轟39分 第四節爆發率火箭力壓殘缺灰狼

NBA／美媒貼火箭主場空蕩蕩照片 KD發文回擊又被影片打臉

相關新聞

NBA／庫明加表現優異卻因傷提前退場 勇士記者曝傷勢情況

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）連2場出賽，但今天只打9分鐘就因為扭傷左腳踝退場，本場比賽不會回歸。 勇士今天作客

NBA／戴維斯行情持續降溫！ 經紀人保羅仍希望獨行俠交易

獨行俠戴維斯（Anthony Davis）日前因左手韌帶受傷，確定缺陣至少六周，傷勢也直接影響其交易行情。然而，根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim McMahon）指出，保羅已明確表態，希望戴維斯被

NBA／安比德本季首度大三元、馬克西36分 76人OT逆轉火箭

近期拉出一波3連勝的火箭，今天作客76人主場卻踢到鐵板，在第四節最後5分鐘還一度保有8分領先下，卻被76人雙巨頭和烏布瑞...

NBA／傳尼克想送走唐斯進行補強 美媒分析交易字母哥可能性

尼克與公鹿隊近況都非常悽慘，尼克隊記者愛德華（James L. Edwards III）指出，尼克可能將唐斯（Karl-Anthony Towns）交易掉進行補強，與公鹿隊記者內恩（Eric Nehm

NBA／湖人100億美元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

根據ESPN記者巴克斯特・霍姆斯（Baxter Holmes）的報導，巴斯家族成員雖然在洛杉磯湖人以100億美元出售後大賺一筆，但這筆交易也讓家族內長期存在的緊張關係進一步惡化。 霍姆斯寫道：「

NBA／參與球員詐賭醜聞 美國男子被判處兩年監禁

賭徒麥考馬克（Timothy McCormack）今天在紐約被判處兩年有期徒刑，成為一宗牽涉美國職籃NBA球員波特（Jo...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。