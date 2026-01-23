快訊

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南國科會資安大樓今晨傳火警！3樓無人機區燒毀

NBA／戴維斯行情持續降溫！ 經紀人保羅仍希望獨行俠交易

聯合新聞網／ 綜合報導
根據《ESPN》記者麥克馬洪指出，保羅已明確表態，希望戴維斯被交易。 美聯社。
根據《ESPN》記者麥克馬洪指出，保羅已明確表態，希望戴維斯被交易。 美聯社。

獨行俠戴維斯Anthony Davis）日前因左手韌帶受傷，確定缺陣至少六周，傷勢也直接影響其交易行情。然而，根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim McMahon）指出，保羅已明確表態，希望戴維斯被交易。

根據麥克馬洪在《SportsCenter》中表示，「保羅已經很明確表態，他希望戴維斯被交易，他認為這對戴維斯的生涯是最有利的選擇。不過，我並不認為戴維斯本人正在拍桌要求球隊『把我交易走』。」

麥克馬洪也補充，獨行俠確實正在評估市場、積極與各隊接觸，但並未帶有高度急迫心態。

「他們不覺得一定要在截止日前交易戴維斯，也不認為必須在今年夏天完成這件事。如果下季訓練營開始時，戴維斯仍在陣中，我不認為達拉斯方面會視此為重大問題。」

值得一提的是，根據《Yahoo Sports》與多名消息人士指出，原本對戴維斯展現高度興趣的老鷹暴龍，已在傷情曝光後陸續退場。

《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）寫道，「近日，老鷹與暴龍原本被形容為最積極追逐戴維斯的球隊，然而目前並未與獨行俠進行實質交易談判。自從公布戴維斯因左手韌帶受傷、至少缺陣六周後，市場對他的興趣明顯降溫。」

在傷勢與市場氛圍雙重影響下，外界普遍認為，獨行俠正逐步將重心轉向狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）的養成與長期布局。綜合各方評估，戴維斯極有可能在交易截止日後，仍繼續留在獨行俠陣中。

戴維斯 獨行俠 保羅 老鷹 暴龍 ESPN Anthony Davis Cooper Flagg

相關新聞

NBA／庫明加表現優異卻因傷提前退場 勇士記者曝傷勢情況

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）連2場出賽，但今天只打9分鐘就因為扭傷左腳踝退場，本場比賽不會回歸。 勇士今天作客

NBA／戴維斯行情持續降溫！ 經紀人保羅仍希望獨行俠交易

獨行俠戴維斯（Anthony Davis）日前因左手韌帶受傷，確定缺陣至少六周，傷勢也直接影響其交易行情。然而，根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim McMahon）指出，保羅已明確表態，希望戴維斯被

NBA／傳尼克想送走唐斯進行補強 美媒分析交易字母哥可能性

尼克與公鹿隊近況都非常悽慘，尼克隊記者愛德華（James L. Edwards III）指出，尼克可能將唐斯（Karl-Anthony Towns）交易掉進行補強，與公鹿隊記者內恩（Eric Nehm

NBA／湖人100億美元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

根據ESPN記者巴克斯特・霍姆斯（Baxter Holmes）的報導，巴斯家族成員雖然在洛杉磯湖人以100億美元出售後大賺一筆，但這筆交易也讓家族內長期存在的緊張關係進一步惡化。 霍姆斯寫道：「

NBA／參與球員詐賭醜聞 美國男子被判處兩年監禁

賭徒麥考馬克（Timothy McCormack）今天在紐約被判處兩年有期徒刑，成為一宗牽涉美國職籃NBA球員波特（Jo...

NBA／因以色列籍被網路霸凌！阿夫迪亞哀嘆：政治不是我的工作

拓荒者隊以色列前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）本季破繭而出，成為最佳進步獎強力競爭者，甚至有望入選全明星。不過以色列因中東戰爭國際形象一落千丈，身為以色列人的阿夫迪亞也承受大量網路黑粉攻擊，他在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。