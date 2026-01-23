NBA／戴維斯行情持續降溫！ 經紀人保羅仍希望獨行俠交易

獨行俠戴維斯（Anthony Davis）日前因左手韌帶受傷，確定缺陣至少六周，傷勢也直接影響其交易行情。然而，根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim McMahon）指出，保羅已明確表態，希望戴維斯被交易。

根據麥克馬洪在《SportsCenter》中表示，「保羅已經很明確表態，他希望戴維斯被交易，他認為這對戴維斯的生涯是最有利的選擇。不過，我並不認為戴維斯本人正在拍桌要求球隊『把我交易走』。」

麥克馬洪也補充，獨行俠確實正在評估市場、積極與各隊接觸，但並未帶有高度急迫心態。

「他們不覺得一定要在截止日前交易戴維斯，也不認為必須在今年夏天完成這件事。如果下季訓練營開始時，戴維斯仍在陣中，我不認為達拉斯方面會視此為重大問題。」

值得一提的是，根據《Yahoo Sports》與多名消息人士指出，原本對戴維斯展現高度興趣的老鷹與暴龍，已在傷情曝光後陸續退場。

《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）寫道，「近日，老鷹與暴龍原本被形容為最積極追逐戴維斯的球隊，然而目前並未與獨行俠進行實質交易談判。自從公布戴維斯因左手韌帶受傷、至少缺陣六周後，市場對他的興趣明顯降溫。」

在傷勢與市場氛圍雙重影響下，外界普遍認為，獨行俠正逐步將重心轉向狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）的養成與長期布局。綜合各方評估，戴維斯極有可能在交易截止日後，仍繼續留在獨行俠陣中。