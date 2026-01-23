聽新聞
NBA／庫明加表現優異卻因傷提前退場 勇士記者曝傷勢情況
勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）連2場出賽，但今天只打9分鐘就因為扭傷左腳踝退場，本場比賽不會回歸。
勇士今天作客獨行俠隊主場庫明加替補出發，上半場出賽9分鐘，3投全中，罰球4中4，拿下10分2助攻1籃板，還有2抄截，正負值高達+18。勇士半場打完以50：55落後。
不過庫明加因傷提前退場，根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，庫明加是腳踝扭傷加膝蓋輕微過度伸展。本場確定不會回到場上，但傷勢被認為並不嚴重。
