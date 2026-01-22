NBA／傳尼克想送走唐斯進行補強 美媒分析交易字母哥可能性

尼克與公鹿隊近況都非常悽慘，尼克隊記者愛德華（James L. Edwards III）指出，尼克可能將唐斯（Karl-Anthony Towns）交易掉進行補強，與公鹿隊記者內恩（Eric Nehm）談到用唐斯等籌碼換來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的可能性。

《Newsday》記者波普（Steve Popper）指出，「聯盟最近開始出現風聲，猜測尼克有可能交易唐斯。他的名字曾在公鹿與尼克談論字母哥交易時浮上檯面，有消息指出，相關談判已擴及其他球隊，包含灰熊、魔術和黃蜂。」

對於唐斯換字母哥的交易流言，尼克記者愛德華證實，尼克過去想要、現在也會繼續對字母哥有興趣。為什麼不？他是東區最強的球員。愛德華指出，尼克現在想要字母哥，這支球隊出問題、零件沒磨合好、防守也爛到不行。但不認為尼克能在沒有第三方球隊介入下換到字母哥，這種操作在季中很難完成。

公鹿記者內恩認為，公鹿不會季中交易字母哥，因為季中限制大；休賽季交易較有彈性。而且字母哥仍是隊史最重要的球員，只要他在場上，永遠保有奪冠希望，每次球隊把延長合約擺在他面前，他都簽了，今年10月公鹿還能再給他新的延長合約。