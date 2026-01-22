快訊

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

NBA／湖人100億美元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人以100億美元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 美聯社
根據ESPN記者巴克斯特・霍姆斯（Baxter Holmes）的報導，巴斯家族成員雖然在洛杉磯湖人以100億美元出售後大賺一筆，但這筆交易也讓家族內長期存在的緊張關係進一步惡化。

霍姆斯寫道：「與多名直接了解關鍵事件的現任與前任湖人員工，以及接近巴斯家族、甚至家族內部人士的訪談顯示，在傑瑞・巴斯（Jerry Buss）過世後的湖人時代，很大程度上被手足內鬥與暗中算計、企圖奪權，以及深層的家族不信任所主導。即便交易完成後，一些家族成員仍質疑這筆出售是否符合家族信託的規範，以及是否有某位手足私下在經濟上照顧自己的盟友與朋友，卻犧牲了家族其他成員的利益。」

自從2013年傑瑞・巴斯過世後，湖人的多數持股由他的六名子女繼承。珍妮・巴斯（Jeanie Buss）隨後接任球隊董事長，實質上成為新經營團隊的門面人物。

宮鬥戲碼幾乎立刻上演。霍姆斯形容傑瑞這位家族大家長是「把一個破碎家庭黏在一起的膠水」，少了他的存在，裂痕很快浮現。

已逝的傑瑞・巴斯是讓湖人成為NBA門面球隊的靈魂人物。 美聯社
傑瑞過世僅一週後，吉姆・巴斯（Jim Buss）與強尼・巴斯（Johnny Buss）就表達有意出售湖人。接著在2017年爆發權力鬥爭，最終由珍妮鞏固自己的主導地位。

但根據霍姆斯的說法，家族內的不安情緒始終存在，其中一個關鍵事件發生在2019年。珍妮從母親喬安・穆勒（JoAnn Mueller）口中得知，傑瑞當年曾向喬安承諾，在兩人共同生下第四個孩子後就不會再有其他孩子。但傑瑞與喬安於1972年離婚，之後他與伴侶凱倫・德梅爾（Karen Demel）又生了兩個兒子——喬伊（Joey）與傑西（Jesse）。

2019年，珍妮在與傑西的一次談話中，據稱對他說：「你根本就不該出生。」霍姆斯報導指出，這通電話讓一種「明顯卻不祥的家族氛圍」浮上檯面，熟悉內情的人士告訴ESPN，這句話可能反映出更深層的問題：一種積壓數十年的根深蒂固怨恨。

這些內部紛爭似乎一度平息，直到2024年出售球隊的可能性變得現實。6名子女們一致投票同意由馬克・沃爾特（Mark Walter）成為大股東，但霍姆斯指出，喬伊與傑西其實心存保留。

報導還提到，珍妮、喬伊與傑西三人當時被承諾「未來五年不會有任何改變」。然而就在去年11月，湖人卻無預警解雇了喬伊與傑西。喬伊原本是替代董事與研發副總裁，傑西則是助理總經理，而珍妮也一併被解除職務。

